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社會 社會焦點 保障人權

男大生遭瑪莎拉蒂3煞暴揍命危　盧秀燕怒斥囂張：查背後誰撐腰

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕到院探視受傷的男大生 。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區11月7日發生1名宋姓男大學生駕車不慎與他人車輛擦撞，遭對方車上3名男子毆打，導致頭部受創送加護病房治療；警方已將涉案人依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪送辦。市長盧秀燕得知消息後今（10）日到台中榮總探視傷者與慰問家屬，盧秀燕也怒轟，打人的孩子們年紀輕卻能開名車、出手暴力、這麼囂張，市府一定會查清楚背後是誰給他們撐腰。

盧秀燕一見到家屬即深深鞠躬也說真的非常抱歉！盧秀燕表示，看到孩子受傷真的很難過，也覺得很抱歉。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕也怒轟，打人的孩子們充滿暴戾之氣，年紀輕輕卻能開著名車、出手暴力、這麼囂張，這不是個案家庭教養問題，市府一定會查清楚背後是誰給他們撐腰；她已責成警察局「嚴查重辦」，朝暴力殺人、組織犯罪嚴辦，一定會查得水落石出，給家屬一個交待。

警察局說明，11月7日清晨於台灣大道、河南路口，宋姓男大學生駕車變換車道時，不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂自小客車，遭對方車上3名男子毆打，警方獲報後迅速於6分鐘內抵達，現場已無衝突情事，發現傷者1名意識尚清楚，立即將其送醫救治，並將相關嫌犯帶回派出所釐清案情，初步以傷害罪偵辦。

警察局指出，經警方陸續通知相關在場人深入查證，以及調閱影音畫面後，發現有3人參與毆打行為，再通知3人到案複詢，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移請台中地檢署嚴辦；警方將持續蒐集相關事證，朝組織犯罪方向深入追查，並建請檢察官傳喚羈押，以遏止不法。

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