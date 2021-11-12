「核四牆中離奇嵌入寶特瓶！」　卓冠廷：侯友宜應明確表態反核四

▲民進黨議員參選人卓冠廷呼籲新北市長侯友宜，應明確表態反核四。（圖／卓冠廷臉書）



記者陶本和／台北報導

面對1218四項公投，民進黨議員參選人卓冠廷12日指出，監察院糾正經濟部，證明核四還有23項系統問題未解決，他更翻出8年前，核四廠牆壁裡離奇嵌入一個寶特瓶的詭異畫面；他認為，宜蘭縣長林姿妙、台中市長盧秀燕都明確反對核四，但新北市長侯友宜只模糊說「沒核安就沒核電」，他應明確表態對新北市民交代。

卓冠廷表示，8年前，核四廠二號機牆中嵌入一個寶特瓶的離譜畫面透過反核團體向媒體揭露，震撼台灣人，核四廠歷經停建和重建，中間來來回回，包商破產重組等波折，工程品質堪慮，核安當然令人憂心。

卓冠廷說，前經濟部長張家祝在 2014 年 7 月說「核四所有設備都符合規格要求，安全無虞」，很明顯是在說謊

卓冠廷認為，監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌昨日公布「台電奇異核四仲裁案調查報告」，非常重要，一定要跟大家分享，因為從中發現幾項驚人的事實，證明核四廠重啟沒有核安保障。

卓冠廷提出四大問題，包括：核四至今未通過完整測試、未符合安全要求；如同核四廠大腦的DCIS數位儀控系統，問題重重；2014 年台電向包商奇異提 43 項反請求賠償；以及，至今未解決的問題還有 23 項，超過上千個系統性問題。

卓冠廷說，可以看到核四廠至今未符合原能會認定的安全要求，監察院認為經濟部 103 年臨時組成之安檢小組所做之報告，不具法律效力，所以核四廠能安全重啟運轉，幾乎是一個不可能的任務。

卓冠廷呼籲，新北的鄉親們，包括鹽寮反核自救會總幹事楊木火，也都站了出來，除了向北檢告發前經濟部長張家祝之外，也呼籲新北市長侯友宜，現在公投理由書裡還有登載不實問題，呼籲侯友宜為了百姓安全，公開出來反對核四重啟。

▼核四廠二號機牆中嵌入一個寶特瓶的離譜畫面。（圖／卓冠廷臉書）

