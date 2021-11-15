「陳時中戰六都黨內民調比想選的人高」　郭正亮曝最大變數是這個

▲衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨全代會14日通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例草案，直轄市長候選人將由黨主席依徵召辦法提名徵召。對此，前民進黨立委郭正亮在政論節目中表示，在2022選戰中，現在大家關注的焦點是衛福部長陳時中，很多份民調都顯示，陳時中在民進黨內的民調比許多想要參選的人高，但疫情會是最大變數。

對於2022選情，郭正亮指出，自己看過很多民調後，陳時中的民調確實比民進黨內其他想參選的人高，但有一個變數是疫情。郭估計，民進黨過完年才會提名。現階段也很難確定屆時疫情是否穩定，「若到時疫情有變，他走得開嗎？」

而本來堅持全面初選的正國會的中常委陳茂松14日受訪時說，黨主席蔡英文跟他會談後，相信蔡英文所說的，即便是徵召，還是會經黨內民調後再做徵召，還是會有初選精神，名義上像徵召的方式。

對此，郭正亮表示，陳茂松支持的主要是台南立委陳亭妃、彰化的邱建富，畢竟彰化現任縣長非民進黨籍，照理講應該要辦初選，不清楚民進黨為何不辦，就民進黨過去經驗，若有人要挑戰現任，一定會造成分裂、衝擊選情。

郭正亮提到，關於2022選戰的提名，是由民進黨內中執會成立提名小組，固然民進黨主席蔡英文能發揮很大影響力，但終究還是要有民調作參考，不能說想要提名誰就提名誰，如果硬要提民調低的，一定會出事。