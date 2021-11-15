男大生和海豚「熱戀嘿咻」6個月　被迫分手後牠自願停止呼吸

▲作家曝與海豚多莉的情史。（示意圖與本文無關／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國新聞記者兼自由作家布倫納（Malcolm Brenner）先前受訪時自稱，1971年當他還是大學生時，曾和母海豚多莉（Dolly）相戀6個月並發生性關係，直到多莉被送往其他水族館才被迫結束關係，不久後得知多莉死亡，讓他相當難過。事實上這並非唯一一例人豚性交流，美國研究員馬格莉特（Margaret Howe Lovatt）過去也在進行研究時，提供一隻名為彼得（Peter）的公海豚性慰藉。

綜合《每日星報》、《太陽報》報導，70歲的布倫納日前將與海豚多莉的回憶想成一本書，並在受訪時提到1970年受邀前往佛羅里達某樂園替多莉拍照，結果多莉會主動親近他，也表現出享受他觸摸的反應，之後人豚發展出情愫，甚至發生性關係。

布倫納表示他會從多莉的背部滿滿撫摸至尾部，也就是性器所在的大約位置，多莉不但沒有抗拒，還會翻身享受他的觸摸，而他甚至會在夜晚時回到樂園只為了陪伴多莉。直到樂園因經營不善倒閉，多莉被轉往其他水族館，事後他從朋友口中得知多莉9個月後去世。

▲布倫納認為，多莉之死與他們的戀情被迫結束有關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

布倫納認為多莉的死是因無法接受和他分開，因此自願停止呼吸，之後他也因衝擊過大陷入長達5年的抑鬱症中。這並非布倫納第一次和動物發展出情愫，在多莉之前青少年的他也曾試圖和一隻狗發生關係，但因不順利而放棄，不過這也不妨礙他和人類進行一般關係發展，甚至擁有2段婚姻；2010年，他出版了《水中女神：海豚愛人回憶錄》（Wet Goddess： Recollection of a Dolphin Lover）自傳，紀錄「人豚戀」故事。

研究員馬格莉特也有過類似布倫納的人豚性經驗，她過去曾在美國航太總署（NASA）資助的一項人類和哺乳動物交流的研究中，針對3隻海豚進行研究，其中一隻海豚彼得卻總是相當興奮，為讓研究順利進行，瑪格莉特只好動手幫助彼得「退火」，但與布倫納不同的是，儘管對彼得來說是性行為，對她來說卻不是，也沒有所謂情慾成分摻雜其中。