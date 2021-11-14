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陸貪官收賄價值95億元比特幣！假裝推行數位經濟「根本都在挖礦」

▲▼江西省政協前副主席肖毅。（圖／翻攝微博）

▲江西省政協前副主席肖毅。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中紀委國家監委13日通報，江西省政協前副主席肖毅因嚴重違紀違法問題被立案審查調查。值得注意的是，肖毅的罪狀之中，有一項為「從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣挖礦活動」，為大陸罕見有高級官員因「挖礦」被查。

通報中提到，肖毅「濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣『挖礦』活動。」並且「與不法私營企業主沆瀣一氣、以權謀私，利用職務便利在職務晉升、工程承攬、項目開發等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。」

另外，港媒《星島日報》也引述了一篇大陸自媒體「幣圈的良心」所發出的文章指出，案件與肖毅主政江西撫州期間有關，當時肖毅大陸推動「數位經濟」，但實際上做的都是「比特幣挖礦」生意。

文章提到，肖毅擔任撫州市委書記時，曾率團訪問德國，與慕尼黑GM基金會開會。GM是全球最大的區塊鏈技術企業之一，撫州高新區與GM基金會、創世紀科技有限公司就建設超算產業中心項目簽署了三方框架協議書，總投資不低於16.9億美元（約470億元新台幣），安裝了50多萬台伺服器。

文章內還引述知情人士說法稱，肖毅在任期間，收受賄賂超過8千枚比特幣。按照近日的市值計算，超過22億元人民幣（約95億元新台幣）。

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