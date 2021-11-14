港媒：習近平將在「拜習視訊峰會」提台灣問題　不期待發表聯合聲明

▲拜登2013年12月擔任副總統期間訪問北京，與中國國家主席習近平在人民大會堂會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登和中國國家主席習近平將在美東時間15日晚間（台灣時間16日上午）舉行視訊峰會，儘管雙方皆認為不會達成特定協議，但港媒引述消息人士說法指出，習近平將在會中討論台灣與抵制北京冬奧的議題。

根據《南華早報》報導，本次視訊峰會是拜登（Joe Biden）上任以來，首次和習近平「面對面」進行對談，美方先前就指出，不會在對談中達成任何特定目標或發表聯合聲明，但匿名消息人士透露，習近平預計在會議中討論台灣安全與國際間抵制北京冬奧的問題。

報導指出，拜登與習近平預計明年都會花更多時間在處理國內事務，如中國將召開第20次全國代表大會（20大），而美國也將舉行期中選舉。因此本次視訊峰會是一個可以緩解兩國關係的難得機會。

事實上，美中雙方的關係已逐漸改善，消息人士提到，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7月訪問天津後，雙方就悄悄恢復工作級別的對談，雙方原則上已經同意在不久後放寬學生簽證限制。

此次會議召開召開之際，台海局勢正逐漸升溫，美國也對中國不斷增強的核武能力感到擔憂。中國外交部長王毅13日在電話對談中向美國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，台獨是台海和平穩定的最大威脅，任何對台獨勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞。

隨著北京冬奧時間越來越近，國際間的抵制聲也越趨明顯，據傳，七大工業國集團（ Group of Seven）國家正在討論透過額外的外交手段抵制北京冬奧。

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