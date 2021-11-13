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王毅與布林肯通話　要美國「堅定反對台獨」維護台海和平

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長王毅會面。（圖／路透）

▲布林肯與王毅會面。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅13日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，就大陸國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）16日的視訊會談進行溝通。另外，王毅也在電話中強調，如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何「台獨」行徑，不再向「台獨」勢力發出錯誤信號。

根據大陸外交部發出的新聞稿，王毅表示，習近平主席同拜登總統將於11月16日舉行視頻會晤，這次舉世矚目的會晤不僅是中美關係的一件大事，也是國際關係的一件大事，兩國人民和國際社會都希望會晤取得對兩國和世界都有利的結果。

王毅提到，兩國元首對中美關係發揮著把舵引航的關鍵作用，「雙方要相向而行，為會晤做好準備，確保這次重要會晤順利、成功，推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。」

▼大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

布林肯表示，世界高度關注此次美中元首視頻會晤，雙方已為此進行充分準備，取得積極進展，「美方期待在會晤中本著相互尊重的精神與中方分享對雙邊關係的看法，共同向世界發出強有力的信號。」

新聞稿內還特別提到，針對美方近日在台灣問題上採取的錯誤言行，王毅進一步表明中方嚴正立場，「歷史和現實已充分證明，『台獨』是台海和平穩定的最大威脅，任何對『台獨』勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞，最終都將自食其果。」

王毅並於電話中強調，如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何「台獨」行徑，就應當信守在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾，就應當把一個中國政策落實到行動上，不再向「台獨」勢力發出錯誤信號。

新聞稿最後指出，雙方還就能源安全、氣候變化、伊朗核等問題交換了意見，同意就應對各類全球挑戰保持對話。

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