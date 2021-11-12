歐洲對台立場轉變「史上頭一遭」　《紐時》曝台灣制勝2關鍵

▲外交部長吳釗燮出訪歐洲，與捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）合照。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，歐洲長期以來與台灣保持距離，避免激怒北京，但近日一系列不尋常的外交活動顯示，他們強化對台關係的意願越來越大，一部分原因是對中國的不信任感日益加深。專家們紛紛指出，歐洲對台立場首次出現顯著變化，而「民主與晶片」就是台灣在歐洲的制勝公式。

報導寫道，在習近平的領導下，中國日益武斷的威權主義，持續深化外界的厭惡及不信任感。歐洲議員以中國侵犯人權為由，暫緩《中歐全面投資協定》；如今考量到北京對港台議題及疫情的處理，似乎更有意願重新評估，並且加強與台灣的關係。

歐洲外交關係協會（ECFR）亞洲計畫主任歐特爾（Janka Oertel）表示，「歐洲對台灣的看法產生了非常微妙而顯著的變化，這是史上頭一遭。我們已經清楚意識到，台灣情勢令歐洲人感到擔憂，不只從價值觀的角度，從區域安全架構的角度也是如此。」

布魯塞爾智庫「俄歐亞研究中心」（CREAS）主任法倫（Theresa Fallon）也指出，「民主加上晶片，是（台灣）在歐洲的制勝公式。」

儘管歐洲在中國經濟利益龐大，無意願放棄承認北京的「一中政策」，也不願軍事介入印太地區，但對於許多台灣人及歐洲人而言，台灣似乎理所當然地被視為歐洲夥伴，因為台灣是一個繁榮的民主社會，擁有獨立司法體系，對人權及環境也有鞏固保護。

▲台灣在全球晶片供應鏈扮演重要角色。圖為台積電。（圖／路透）

台灣致力控制疫情以提升國際形象，國內疫情基本穩定受控，還向多國運送數百萬個口罩，其中包括歐洲。全球近期的半導體晶片持續短缺，更突顯了台灣在全球晶片供應鏈中，扮演不可或缺的重要角色。

台灣也尋求增進與歐洲的商業聯繫，已派出66名官員及商界領袖組成的代表團，訪問捷克、斯洛伐克及立陶宛，討論投資與產業合作，最終目標是與歐洲達成雙邊投資協議；此外，也積極將關係制度化，對抗北京的外交孤立。

淡江大學歐洲研究所所長卓忠宏表示，「台灣正在非常努力吸引歐盟，達到出口多元化的目的，並且減少對中國的依賴。台灣正試圖利用這個機會，與歐洲建立更持久且正式化的關係。」

歐洲對於台灣的支持是否僅限於口頭上，仍有待觀察。但《紐時》指出，比起歐盟高峰會（European Council）與歐盟執委會（European Commission），歐洲議會成員擁有更多彈性空間，能夠做出堅定的友台政治行動；此外，德國新政府以及即將到來的法國大選，對於歐洲重塑與北京及台灣的關係而言，至關重要。

前歐洲議會政治顧問、駐台北研究員費倫齊（Zsuzsa Anna Ferenczy）表示，「歐盟正在經歷自我反思的時刻，我們想要與中國建立什麼樣的關係？我們願意和台灣建立什麼樣的關係？這仍是有待解決的2大問題。」

▲行政院長蘇貞昌接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會官方代表團。（圖／記者陳家祥攝）

2周前，外交部長吳釗燮前往布魯塞爾，與歐洲議會成員進行一場前所未有的非正式會晤。歐洲議會形容台灣是「印太地區的夥伴及民主盟友」，並以壓倒性多數支持一項決議，呼籲與台灣加強關係。

上週，歐洲議會首次派遣正式代表團訪台，法籍歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）4日與總統蔡英文會面時表示，「我們帶著一個非常簡單、清楚的訊息前來，『你們並不孤單，歐洲與你們站在一起。』」

歐洲議會代表團訪台3天期間，大部分時間都在與政策研究團體、非政府組織會面，討論如何對抗假消息。格魯克斯曼也是因批評北京而遭中國制裁的人士之一，他坦言，歐洲向來比較注意俄國干預，而非中國，「不與台灣合作是一個錯誤。因為，你還能在哪裡找到更了解中國政權的人呢？」

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