感謝蔡總統回應！　NBA球星坎特挺台再發文：想趕快造訪台灣

What an honor!



Thank you to the president of Taiwan @iingwen for your kind words.



I can’t wait to come visit your beautiful country, learn about Taiwanese culture, taste some of your delicious food, and meet the brave people of Taiwan.



We are stronger when we stand together.pic.twitter.com/qFCJMHmkYT — Enes Kanter (@EnesKanter) November 13, 2021



文／中央社波士頓13日綜合外電報導

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特一再發推文力挺台灣，總統蔡英文也發推文感謝坎特與台灣站在一起以及挺身捍衛民主，坎特今天發推文回覆，感謝蔡總統，表示深感光榮。

▲塞爾提克球星坎特支持台灣不屬於中國。（圖／達志影像／美聯社）

坎特13日發推文說：「太光榮了！感謝台灣總統蔡英文@iingwen的親切話語。我迫不及待想要造訪你們的美麗國家，學習台灣文化，品嚐若干你們的美食，以及會晤勇敢的台灣人民。當我們站團結在一起，我們就會更強大。（附上中華民國國旗）」

坎特（Enes Kanter）12日曾發推文，支持台灣並捍衛民主。坎特表示：「我們團結力量更大」，「我們須『與台灣站在一起』（#StandWithTaiwan），支持台灣並捍衛民主。」

這位土耳其裔美國職業籃球運動員說：「我們必須保持台灣自由與安全。」他還指出：「台灣屬於所有台灣人民。」

My message to all freedom supporters watching this today is:



We are stronger together.

We must all #StandWithTaiwan,

support Taiwan, and defend democracy.

We must keep Taiwan free and safe.



Taiwan belongs to the TAIWANESE people!#IslandOfResilience pic.twitter.com/r925kNm2fY — Enes Kanter (@EnesKanter) November 12, 2021

坎特於10月28日與11月10日也曾透過推文表達「與台灣站在一起」，並指出：「台灣的未來必須由台灣人民決定。台灣不是中國的一部分，永遠都不會是！」

坎特隨推文附上多張球鞋照片，這些鞋上有著台灣地圖、中華民國國旗圖片，並且寫有「民主」、「自由」、「與台灣同在」及「台灣屬於台灣人民」等字樣。

針對公開聲援台灣的坎特在推特貼出畫著台灣的球鞋，強調「跟台灣站在一起」。總統蔡英文11日下午曾在臉書發文表示，大家都要一起給NBA球員坎特一個respect（尊敬），謝謝阿坎跟台灣站在一起，「我們也會為你在球場上的表現加油」。