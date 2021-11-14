美國軍事霸權搖搖欲墜？美參謀首長警告：中國是美國最強的威脅

▲美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將麥利。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將麥利（Mark Milley）於當地時間12日在杜克大學討論會上針對台下學生、軍校學員等發表演說，他認為儘管美國依舊維持著全球最強大的軍事力量，但目前面臨著前所未有的巨大軍事威脅，「美國最大的軍事威脅是中國，而非俄羅斯」，他直言目前美國沒有一套武器系統可以應付中國的極音速飛彈。

綜合外媒報導，美中兩大國之間在經濟、貿易、政治、軍事等各種領域的競爭與矛盾加劇，導致美國開始正視中國對美國霸權所產生的威脅，美國國防部曾於11月3日發佈《2021中國軍力報告》，稱中國核武軍備正加速擴張，預料2030年以前將擁有超過1000枚以上的核子武器。

來自各界的聽眾將杜克大學的演講現場擠得水洩不通，上將麥利特別指名中國是美國最大的軍事威脅，稱中共的解放軍是一支具有擴張野心至全球的軍隊，其目標是實現過去中國偉大民族復興的夢想，而這無關乎美國的喜好，美國必須從現實面進行考量，接受、挑戰迎面而來的事實。

上將麥利也警告，雖然目前美國軍隊仍是全球最強大的力量，但若不從根本改變作戰方式、研發引進最精良的武器系統，終將在軍事領域上失去引領全球的主導地位，使美國陷入萬劫不復的危險當中。

其實，上將麥利就曾經於10月27日接受《彭博》專訪時警告，近來中國解放軍對於極音速飛彈的測試「非常令人擔憂」，指北京當局測試極音速飛彈是快速擴展戰略與核武系統計畫的一部份。而近來中國在航太、網路空間、傳統陸海空領域的能力日漸增長的同時，使美國前總統川普坦承，「遠不止於此」。

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