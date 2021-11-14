女搭地鐵突遭推落月台！頭部「狠撞鐵軌」大爆血　滲出繃帶畫面曝

▲一名亞裔女子在紐約地鐵系統等車時，遭搶匪推下月台鐵軌，頭部爆血掛彩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

恐怖遇襲！美國紐約一名亞裔女子12日在時報廣場（Times Square）的地鐵站遭到陌生男子搶劫，但這還不夠，搶匪拿走錢包後竟然將她一把推下了月台鐵軌，導致被害女子頭部嚴重受創，血淋淋地纏著繃帶被送往醫院治療。

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What is happening in coastal cities?



https://t.co/3yXRtLPViT — Jonathan D. Chang 張敦翔 (@jdschang) November 13, 2021

根據《每日郵報》報導，一名亞裔女子12日下午1時45分許，在紐約時報廣場的R線地鐵站內等候列車，沒想到，一名陌生男子突然向她發動襲擊，不但搶走她的錢包，還將她推下月台鐵軌，導致女子頭頸受傷流血。一旁的目擊者們立刻上前抓住行兇者，直到警察到現場將人逮捕。據悉，行兇的是一名年約40歲的流浪漢。

Asian woman is robbed and pushed onto the subway tracks in NYC’s Times Squarehttps://t.co/ZrmrR2CjRp — NewsFinale (@news_finale) November 12, 2021

同時，遇襲女子也被好心人士從軌道上救了出來。根據現場影片顯示，女子身材瘦弱，微微弓著背坐在輪椅上，頭上纏著血淋淋的繃帶，頸部穿戴著固定器，甚至臉上還沾到了血跡，儘管意識清醒，但看起來傷勢不輕。

Asian woman is robbed and pushed onto the subway tracks in NYC's Times Square: Violent crime wave rages across Big Apple pic.twitter.com/dPCI0YYVVt — Space-reporter-news (@Spacereportern1) November 12, 2021

報導稱，僅在3天之前，一名男子才在時報廣場遭一群青少年騷擾，還被用刀刃在臉上與脖子劃傷、刺傷，緊急送醫後撿回一命，但目前仍未有任何嫌疑人被逮捕。最新數據顯示，紐約的重罪襲擊案例與去年同期相比增加了8.3％，搶劫案件增加2.1％，公共交通犯罪則上升了將近14％，雖然謀殺與槍擊案件分別下降了2.4％與1.3％，但整體犯罪率仍比去年同期上升了1.73個百分點。

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