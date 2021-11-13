「拜習視訊會」15日晚間登場！　白宮：不尋求達成特定目標

▲白宮正式宣布「拜習視訊會」15日登場，圖為2012年習近平訪美合照。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮發表正式聲明指出，總統拜登將在華盛頓時間15日晚間（台灣時間16日上午）和中國大陸國家主席習近平進行視訊會談。白宮發言人莎琪強調，這次的會談旨在替美中競爭訂定規則，不會尋求達成特定成果。

這是中美領導人在9月9日通話後，再次進行對談，也是拜登上任以來兩位領導人首次「面對面」會晤。白宮聲明指出，兩位領導人將討論，如何負責任地管理美國與中國之間的競爭，以及在利益一致情況下的合作方式，不會在對談過程中尋求特定成果，拜登也將明確表達美國在意的優先事項。

莎琪（Jen Psaki）指出，美國相信也瞭解激烈競爭是美中關係一環，而激烈競爭需要積極外交（intense diplomacy）。拜習會反映美國積極外交作為，也是種延續，外界不該期望會議是為了尋求重大成果，而拜登目前未規劃在會後召開記者會。

美國政治新聞媒體Politico上週報導，拜習會雖不預期會有重大突破，但消息人士指出，雙方可能會宣布就領事館重啟、鬆綁簽證限制達成協議。川普政府去年7月以北京從事間諜工作為由，下令中國駐休士頓總領事館關閉，北京則以關閉美國駐成都總領事館作為報復。

華爾街日報（The Wall Street Journal）今天報導，拜習會除了會談論美國欲與中國達成合作的氣候變遷、貿易與去核化領域外，也預計會觸及台灣、網路安全等議題。

美國財經媒體CNBC近日引述兩名知情人士指出，習近平預期會在會中邀請拜登出席明年2月北京冬奧，此舉恐讓拜登陷入兩難。對此，莎琪不願正面回應，僅說白宮會在14日召開會前媒體簡報會，細節需待簡報會說明。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast