上國道看到這款廂型車小心！　國道公路警「藍色天使」曝光

▲國道公路警察局分享藍色廂型車照片。（圖／翻攝自臉書）

記者張靖榕／綜合報導

超速車、龜速車等違規車上國道注意！不只有紅斑馬，國道公路警察局13日在臉書貼出「藍天使」，表示該輛藍色廂型車其實也是警用車輛，會有制服警察駕駛取締違規車，強調「沒有違規沒有傷害」。「藍天使」捉拍照立刻引來網友留言「天橋專用駐在車」、「看到黑色camry車門印有白字的也要小心」。

國道公路警察局13日在臉書張貼藍色廂型車照片，表示「藍天使又被捕獲」，指出該車同為警用車輛，而且已經公開指名是在取締違規車，還要被冤枉是偷拍，「又沒有偽裝成小白兔」。此外貼文也說「其實不只藍天使，紅斑馬還有黑騎士跟銀河戰士，它們神出鬼沒，車陣中、天橋上、避車彎」都可能出現。

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「占用內車道，擊落；飆速，擊落；不保持安全距離，擊落；不繫安全帶，擊落」，該貼文強調「沒有違規沒有傷害」。

網友紛紛留言，「過民間交流道上的高架，常常有藍色麵包車在打車間距離」、「這樣很好，不遵守交通規則的要做功德了，樂捐」、「這台磅車好久了，以前當替代役都開這台測照的，好懷念喔，重點沒冷氣。」

不過也有很多網友抱怨警方取締龜速車的力道不夠，「多抓幾隻內線烏龜卡實在啦」、「請加強打龜，龜車是塞車源頭」、「小烏龜：我在內線開上限，後面有車我也不會讓」、「插隊、蛇行，危險駕駛都要抓。」粉專在回應「天橋上的都有」。

此外貼文中的黑騎士和銀河戰士，也有網友解答，「看到黑色camry車門印有白字的也要小心」、「國道新戰力，今天看到Lexus香檳銀，大家千萬別違規啊！」