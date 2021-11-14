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快訊／兒子的生命被輕賤如螻蟻　宋媽媽：暫不跟施暴者家屬見面

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

台中宋姓大學生7日僅因開車擦撞瑪莎拉蒂，即遭惡少張敦量等人痛毆，顱內出血、顱底骨折，幸經搶救後，目前恢復良好，也已經能正常應答。對此，關於近期是否會跟施暴者家屬碰面、接受對方致歉，宋媽媽下午正式發聲明對外回應。

▲宋媽媽表示，只希望兒子健健康康回到身邊。（圖／記者李忠憲攝）

▲宋媽媽表示，只希望兒子健健康康回到身邊。（圖／記者李忠憲攝）

宋媽媽聲明指出，「對於百桂食品張爸爸的道歉聲明，我予以尊重，但目前仍無法表示原諒，當他的頭被打、被踢、被用力在地上踩踏，他癱軟在地滿頭都是血，而您的孩子仍不停手，還叫了更多的人…我珍貴兒子的生命被輕賤如螻蟻草芥。

▲宋媽媽發聲明稿。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲宋媽媽發聲明稿。（圖／記者李忠憲翻攝）

我是一位單親媽媽，與孩子相伴相守。孩子貼心善良，他醒來第一句微弱的話是：『媽媽抱歉讓你擔心了』。失去孩子再多道歉對我都沒意義。」

以下是對於張爸爸的回應聲明道歉聲明全文：

對於百桂食品張爸爸的道歉聲明，我予以尊重，但目前仍無法表示原諒。
我是一位單親媽媽，與孩子相伴相守。孩子貼心善良，他醒來第一句微弱的話是：「媽媽抱歉讓你擔心了」。失去孩子再多道歉對我都沒意義。
當我間接得知當天他所受到的殘酷對待，筆墨難以形容我的心碎與悲痛。 我的孩子在當下也是不斷的道歉，但您的孩子並沒有原諒他…他的頭被打、被踢、被用力在地上踩踏，他癱軟在地滿頭都是血，而您的孩子仍不停手，還叫了更多的人…我珍貴兒子的生命被輕賤如螻蟻草芥。

我不希望見到別的孩子跟我兒子一樣痛苦無助，也不想見到別的母親跟我一樣傷心流淚，真切希望這個事件能夠對您的孩子及其它施暴者有所影響，未來社會也將不會再有同樣的被害者。
口頭道歉及書面聲明都令人難以感受，唯有實際的懺悔行動才能讓人體會到真實的悔意。

您的兒子與其它共犯，於後續司法偵查及審理程序，是否願意誠實認罪，承擔應受懲罰與賠償責任，以實際行動表達真實的歉意，弭平我們的傷害與恐懼，才是我能夠決定是否原諒的因素。
心痛的宋媽

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