酒駕心虛！　騎士拒攔查亡命飛車蛇行+逆向　警追到巷弄逮人

▲為躲避警車盤查的白姓騎士當街逆向飆車，遭警方以涉及公共危險罪嫌逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

14日上午11時36分、新北市汐止區大同路2段發生一起機車騎士違規左轉、遭遇警車巡邏盤查，騎士居然「跑給警察追」，不但不配合停車且沿路蛇行、逆向迴轉、不斷飆車違規企圖規避盤查，過程中造成不少起機車緊急煞停迴避，造成公眾行車安全，警方後來在大同路184巷口將他攔下，這才發現騎士因酒駕心虛，才會飆車規避攔查，將他當場逮捕帶回調查。

▲為躲避警車盤查的白姓騎士當街逆向飆車遭警方以涉及公共危險罪嫌逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，白姓騎士（49歲）駕駛白牌重機違規迴轉，引起巡邏警員關注，警方打開警車警報器、擴音器廣播示意停車，但白男不但不停車，且沿路加速逃逸，他看到警車追上，過程中不斷蛇行、逆向行車並緊急迴轉、當街上演亡命飛車情況相當危險。

▲為躲避警車盤查的白姓騎士當街逆向飆車遭警方以涉及公共危險罪嫌逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

所幸汐止所警車緊追不捨，後來順利將他攔停並依法上銬逮捕。警方表示，這名騎士騎車行為有迫使一般用路人頻頻煞停躲避，造成公眾危險、有致生公眾往來危險之嫌；經員警圍捕攔查後對其實施酒測值達0.38MG/L，警方偵訊後依公共危險罪嫌現行犯逮捕偵辦。

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