毒品通緝犯拒捕駕賓士衝撞　警連開2槍！他只逃80分鐘就被逮

記者林悅／台南報導

25歲陳姓毒品通緝犯，11月13日深夜駕友人車輛出門，行經中華北路觀海橋時，遇台南市警五分局執行取締酒駕勤務，陳嫌遇警車檢查，竟涉嫌拒檢駕車朝員警衝撞逃離，造成員警受傷，員警對該車開兩槍制止未果，警方以車追人，在14日凌晨將陳嫌查緝到案，偵訊後依妨害公務、傷害、竊盜等罪嫌移送偵辦及歸案。

▲陳姓毒品通緝犯駕友人車輛行經中華北路觀海橋時，遇五分局執行取締酒駕勤務，陳嫌涉嫌拒檢駕車朝員警衝撞逃離，造成員警受傷，員警開槍制止未果，警方以車追人將陳嫌查緝到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局於11月13日晚間在中華北路觀海橋執行取締酒駕勤務時，到深夜11時32分許，1輛黑色賓士轎車，行經路檢點拒絕下車配合盤查，直接駕車朝員警衝撞逃離，員警於生命、身體遭受危害脅迫之際，對該車開兩槍制止，該車仍不聽制止逃逸，過程中造成員警左腳、右手擦挫傷。

案發後五分局以車追人全力查緝，於14日凌晨0時50分許，在安南區車主住處查獲該車及25歲駕駛人陳姓男子到案，經查該駕駛陳嫌係台南地檢署之毒品通緝犯，陳嫌為逃避警方查緝，才拒檢衝撞員警試圖逃逸。另經詢問車主表示，該駕駛雖為車主友人，但未經其同意擅自將車輛開走，車主並不知陳嫌通緝犯身分，陳嫌所為另涉嫌竊盜罪。

台南市警五分局長洪頂力表示，對於該車陳姓通緝犯拒絕攔查、衝撞員警之行為，五分局除依法解送通緝犯歸案外，另依妨害公務、傷害、竊盜等罪嫌移送台南地檢署偵辦，展示警方嚴正執法立場。