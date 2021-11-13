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高端疫苗認證6國變4國　外交部曝「縮水」原因

▲▼高端疫苗、國產疫苗。（圖／路透）

 ▲高端疫苗。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

中央疫情指揮中心原先宣布，有紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、色列、貝里斯等6國接受高端疫苗，13日傍晚更正資訊，拿掉以色列及阿根廷，僅剩4國。外交部晚間說明，高端疫苗不在以色列開放的疫苗種類之中，阿根廷則因新規定才剛實施，建議實施一段時間後再納入。

外交部說明，以色列自今年11月1日起，僅開放完整接種世界衛生組織（WHO）批准的莫德納、輝瑞、嬌生、阿斯利康、國藥、科興、Covishield 等7種疫苗以及俄羅斯Sputnik V疫苗的旅客入境，我國高端疫苗不在承認之列；另外，我國留學生在獲得核發簽證時，以國尚未核定認可疫苗名單，學生在接種二劑高端疫苗入境以色列案例，是以國相關單位考量留學生入境的需求，而予特案同意。

外交部解釋，阿根廷自今年11月1日起，開放完整接種疫苗的外籍人士入境，旅客需提具出發前72小時內核酸檢測 （PCR）檢測陰性報告，入境後免隔離；由於上述措施才剛實施，外交部建議實施一段時日，並確認執行無礙之後，再將阿根廷納入可接受高端疫苗的國家。

外交部表示，至於貝里斯部分，根據外交部的掌握，貝里斯將要求所有入境貝國旅客出示有效的完整疫苗接種紀錄。因此，一旦貝里斯實施新的入境管制措施，完整接種高端疫苗的我國國人將可持我國政府製發的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，連同96小時內的PCR或48小時內的抗原快篩陰性證明，可免除隔離入境貝國，相關施行日期及細節將以貝里斯政府未來正式公告內容為準。

此外，外交部表示，外交部提醒出國旅遊民眾，出發前務必詳閱各國最新入境規定，或參考外交部領事事務局網站。

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