布林肯稱「確保台灣自我防衛能力」　外交部：凸顯戰略位置重要性

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10日出席紐約時報（New York Times）主辦論壇時表示，美國信守基於《台灣關係法》對台灣的安全承諾，包含確保台灣維持自我防衛能力。對此，外交部發言人歐江安11日回應表示，近期包括美國高層官員，和德國、英國及歐洲議會紛紛關切中國軍事行動，凸顯台灣戰略位置關鍵性，感謝布林肯重申對台堅定承諾。

布林肯昨天出席紐約時報主辦論壇時談及，美國及許多國家均認為，區域內任何片面改變現況的行為對和平安全構成嚴重威脅；如果現狀遭到破壞，美國及盟友將採取行動。

歐江安今天表示，外交部感謝布林肯國務卿重申美國對台灣一貫的堅定承諾。

歐江安指出，近月來中國在台海的軍事恫嚇行動，嚴重影響區域和平穩定，已經引起美國及許多理念相近國家公開表達對中國挑釁行徑的高度關切。美方高層官員已一再重申，美國對台灣的安全承諾是「堅若磐石」(rock-solid)。

歐江安並指，另包括德國、英國及歐洲議會等均紛紛公開表達嚴正關切，凸顯台灣戰略位置的關鍵性，以及台海和平穩定現狀對全球的重要性，我國政府將持續與美國及其他理念相近國家深化合作，共同維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。