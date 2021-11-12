宏都拉斯總統第四度訪台會晤蔡英文　外交部誠摯歡迎

▲宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

我中美洲邦交國宏都拉斯總統府11月10日公布總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）將應邀訪台。外交部12日上午說明，葉總統此行是第四度訪台，將會晤總統蔡英文，祝賀台宏建交80週年，另也將參加外交部晚宴、參訪中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration, CABEI）駐台國家辦事處等。

外交部今天上午說明，宏都拉斯共和國總統葉南德茲伉儷應我國政府邀請，在外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）夫婦等陪同下，在11月12日至14日率團來台訪問，外交部表示誠摯歡迎。

外交部表示，葉南德茲伉儷訪台期間將會晤蔡英文，彼此祝賀台宏建交80週年，並接受蔡英文款宴；葉南德茲另將見證羅薩雷斯接受我國政府頒贈「大綬景星勳章」、參加外交部歡迎晚宴、參訪中美洲銀行駐台國家辦事處等。

外交部表示，葉總統此行是第四度訪問台灣，他曾於民國104年7月及105年10月以總統身分來訪，並前於99年9月以宏國國會議長身分偕夫人訪台。本次訪團成員另包括宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）夫婦、財政部長馬塔（Luis Mata）夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人。

外交部補充，中華民國與宏都拉斯共和國長期以來在經貿、基礎建設、公共衛生、農業、教育及婦女賦權等各領域合作交流密切，兩國邦誼友好。