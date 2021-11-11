快訊／宏都拉斯11月底大選　總統葉南德茲12日訪台

▲總統蔡英文、宏都拉斯總統葉南德茲會晤。（資料照／記者陶本和攝）



記者黃巈禾／台北報導

我國友邦宏都拉斯28日將舉行總統大選，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）11日在推文表示，應總統蔡英文之邀，啟程前往中華民國，想親自感謝所有給予宏都拉斯人民的支持。外交部11日證實此項消息。

外交部表示，葉南德茲將應邀訪台，推動元首互訪有助增進我國與友邦邦誼，深化兩國關係，也一向是外交部的重要工作；而本年適逢台灣、宏都拉斯兩國建交80週年，雙方均推動一系列慶祝活動，有關葉南德茲來台訪問一事，中華民國政府表達高度歡迎之意，外交部也會適時正式對外說明。

民進黨立委王定宇在臉書發文指出，本週是台灣外交週，歐洲議會史上首次官方訪問團剛離開，美國參、眾議員搭乘美軍海軍專機抵台秘密訪問，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）將在台灣時間12日晚上抵達台灣訪問。

王定宇指出，12日晚上，葉南德茲將結束美國華府訪問後，來訪台灣，葉南德茲於美東時間週三訪問美國華盛頓特區，提交一份關於其政府里程碑的報告；在華盛頓活動結束後，葉南德茲將應中華民國台灣總統蔡英文的邀請前來台灣訪問，葉南德茲將來慶祝台宏邦交80週年，並感謝台灣對宏都拉斯人民的所有支持，這些支援為宏都拉斯政府取得重大成就作出貢獻。

宏都拉斯將於28日將舉行總統大選，其中在野黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）是前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的夫人。卡斯楚曾表態，她若勝選，將立即與中國大陸展開外交與商務關係。

今年5月，外媒報導指宏都拉斯可能為取得疫苗，而轉向中國大陸，與台灣斷交，我國外交部當時表示，宏都拉斯外交部已向台方澄清，並重申台宏兩國邦交穩固友好。

宏都拉斯已經6年沒在聯合國大會為台灣發言。針對外界擔憂宏都拉斯恐與台灣斷交，我國外交部發言人歐江安日前回應，台灣與宏都拉斯建交80年以來，雙邊關係穩定友好，各項合作計畫普遍獲得宏國朝野的支持及肯定，針對28日宏都拉斯將舉行總統大選，外交部將持續密切關注宏都拉斯的選情發展。