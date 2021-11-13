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牙醫公會、扶輪社匯集愛心「心心點燈牙科室」　為特殊患者提供口腔照護

▲桃園市牙醫公會、國際扶輪3502地區桃園東信扶輪社等團體13日舉辦「心心點燈牙科室」，為喜憨兒特殊患者提供口腔照護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市牙醫公會、國際扶輪3502地區桃園東信扶輪社等團體13日舉辦「心心點燈牙科室」，為喜憨兒特殊患者提供口腔照護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

由桃園市牙醫師公會、國際扶輪3502地區桃園東信扶輪社等團體籌辦「心心點燈－喜憨兒牙齒醫療保健計畫」，13日上午在桃園市蘆竹區台茂購物中心舉行，匯集十餘個國際扶輪社集資近百萬元籌建的「心心點燈牙科室」，專為喜憨兒等特殊患者提供口腔治療服務，東信扶輪社社長陳志鉉指出，未來將由桃園市牙醫師公會率領特照牙醫師定期看診，讓桃園區特殊患者能獲得完善的口腔照護。

這項愛心活動於今日上午9時許舉行揭牌儀式，參與協辦單位包括韓國3590地區晉州大進扶輪社、桃園東區扶輪社、桃園中區扶輪社等集資近百萬打造「心心點燈牙科室」，以照護喜憨兒與周邊鄰里弱勢族群口腔健康。

「心心點燈牙科室」是桃園市少數特殊機構兼具設計感的診療室，跳脫傳統牙科診療室給人冷冰冰距離感，讓喜憨兒等特殊患者在溫馨環境中放鬆的接受牙醫師口腔照護與治療。

▲「心心點燈牙科室」13日舉辦揭牌啟用儀式，專為喜憨兒特殊患者提供口腔照護服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「心心點燈牙科室」13日舉辦揭牌啟用儀式，專為喜憨兒特殊患者提供口腔照護服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園東信扶輪社社長陳志鉉說，希望未來能延續友愛牙科室模式在偏鄉學校或教養院等機構設置定點牙科室，帶給無法外出就醫的特殊患者實質的口腔照護，國際扶輪社藉由「心心點燈牙科室」能成為周遭弱勢族群的牙齒保健中心，讓更多特殊需求者獲得完善照護。

「心心點燈牙科室」日後將由桃園市牙醫師公會副理事長簡志成，率領擁有特照牙醫師進行定期看診。曾獲醫療奉獻獎的志成師長年投入特殊患者口腔照護，包含臥病在床、年老無行動力、身障者，這些弱勢族群因無法外出看牙醫導致口腔健康長期被忽視，造成更嚴重的口腔問題。

簡志成強調，特殊患者的口腔健康問題存在已久，其中身障者更是難以治療，常有啃咬牙醫師或拒絕看診反抗的行為，導致一般牙科醫師拒絕看診，家屬求助無門下，因此需要有特照牙醫師才有辦法為這些特殊患者提供口親照護服務。

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