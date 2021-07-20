募集愛心喜憨兒推防疫食品組 勞工局分送弱勢勞工分享

▲台南市勞工局長王鑫基，帶領同仁及志工夥伴，協助將喜憨兒防疫愛心箱，發送給台南市26區共107戶失業等弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局疫情下仍堅守照顧弱勢勞工，20日勞工局長王鑫基帶領同仁及志工夥伴，協助將喜憨兒防疫愛心箱，發送給台南市26區共107戶失業等弱勢勞工家庭，所有人員均做好防疫措施，兵分多路發送物資，希望弱勢勞工在家防疫，也能夠享用愛心防疫箱美食，持續營造推廣黃偉哲市長的「希望家園」政策。

喜憨兒基金會於2017年成立「愛點心 I TOUCH-Ｕ」簡單廚房，由喜憨兒們參與製作鮮凍食品，期盼他們能從依賴轉為獨立，此次發送的物資即是由喜憨兒基金會台南庇護工場，與全家通路合作推出募集的防疫愛心箱組，內容物有岩燒客家豬肉、新城肉骨茶、麻油猴頭菇、醬烤帶骨雞腿及樹子虱目魚各1份，發送對象包含失業、身心障礙及遭受職災等弱勢勞工家庭。

王鑫基局長與職災個管員，共同發送防疫愛心箱給居住安平區的陳姓職災勞工，陳男現年60歲，平日以駕駛大客車為業，於2020年10月完成工作後，將遊覽車開回停車場，卻在途中發生車禍，導致右臂粉碎性骨折。陳男早年右手指在工作中遭機械壓傷，第2、3指上端截肢，領有輕度身障手冊，仍不向困境低頭，努力工作維持生計。勞工局職災個管員，提供職災勞工相關法令規定與權益說明，並協助申請職災給付、慰問金與漸進式復工。

這次發送對象也有身心障礙朋友弱勢家庭，其中有2戶雙親都因故過世，生活陷困，其中1戶身心障礙朋友透過勞工局協助至庇護工場工作，另一戶身心障礙朋友與妹妹相依為命，租屋在外生活，受新冠肺炎疫情影響工作不穩定，導致經濟困難，勞工局透過贈送防疫物資，減輕身心障礙弱勢家庭經濟負擔。

王鑫基局長指出，這次發送的區域遍及中西區、北區、東區、南區、永康區、仁德區、歸仁區、安定區、安南區、七股區、安平區、新市區、善化區、官田區、將軍區、西港區、佳里區、麻豆區、學甲區、六甲區、鹽水區、柳營區、下營區、新營區、後壁區及白河區，在勞工局的細心安排之下，兵分多路發送，除了考量防疫將人員分流，也能夠讓冷凍的食品及早送至弱勢勞工家中。

王鑫基局長表示，這次發送喜憨兒愛心箱，關懷弱勢勞工，讓弱勢勞工家庭可以享用喜憨兒們製作的美食，感受社會的溫暖，互相鼓勵，過程中也都有做好防疫措施，全程配戴口罩，分批分流發送，兼顧防疫與關懷弱勢，讓愛心持續不斷，共創良善美好的社會。

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