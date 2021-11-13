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桃園新增3處「路口多功能科技執法設備」　11／15上路執法

▲桃園市警局交通大隊指出，本月15日起在桃園區文中路與大興西路等3處主要路口設置「路口多功能科技執法設備」，針對超速、闖紅燈等違規執法取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊指出，本月15日起在桃園區文中路與大興西路等3處主要路口設置「路口多功能科技執法設備」，針對超速、闖紅燈等違規執法取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為維護桃園市轄區道路交通秩序與安全，降低交通意外事故發生，桃園市警局今年度擇定轄區車流量大、易肇事或易違規之路口，增設「路口多功能科技執法設備」共計5處執法，其中平鎮區中豐路、台66線平鎮區快速道路等2處自10月1日啟用後，1個月內取締違規多達615件，交大將在桃園區文中路與大興西路三段等3處增設執法設備，並自11月15日起開始執法，籲請民眾配合。

▲桃園市警局交通大隊指出，本月15日起在桃園區文中路與大興西路等3處主要路口設置「路口多功能科技執法設備」，取締超速等違規行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊指出，本月15日起在桃園區文中路與大興西路等3處主要路口設置「路口多功能科技執法設備」，取締超速等違規行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局交通大隊指出，今年10月1日起在「平鎮區中豐路一段166號前」、「台66線平鎮區快速道路24K+160處」2處，取締「闖紅燈、超速」之路口多能科技執法設備，啟用後截至10月31日止，共計取締違規計615件；本次新設置3處科技執法設備地點包括「桃園區文中路與大興西路三段路口」、「中壢區中華路與自強一路路口」與「大園區中正東路與橫湳路口」，取締項目除了「闖紅燈、超速」外，桃園區與中壢區2處新增「未依標誌、標線指示行駛」偵測功能，從11月1日至11日宣導期間，偵測違規計2,122件，11月15日起正式開始執法取締。

▲桃園市警局交通大隊指出，警方在轄區主要路口設置「路口多功能科技執法設備」，針對超速、闖紅燈等違規執法取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊指出，警方在轄區主要路口設置「路口多功能科技執法設備」，針對超速、闖紅燈等違規執法取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大表示，新增之「不依標誌、標線指示行駛」違規偵測功能，主要是取締「直行車輛占用轉彎車道」或「轉彎不依規定」之違規行為，呼籲駕駛人行駛於道路應依標誌、標線、號誌依序行駛，切勿因搶快而危害自己與他人行車安全。

交大強調，警方強調科技執法目的並非要開單，主要是降低交通事故發生，促使用路人養成良好駕駛習慣。為避免民眾不慎違規被罰款，呼籲用路人務必遵守交通安全規則、勿超速、闖紅燈或不依標誌、標線指示行駛。

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