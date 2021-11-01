扶輪社行動醫療車開進校園　三光國中青少棒小將奪冠添利器

▲扶輪精彩3號行動醫療車走入校園，為三光國中棒球隊員健康把關（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南崗扶輪社結合南投基督教醫院「扶輪精彩3號」行動醫療車，首度前進名間鄉三光國中校園，由中西醫組成的3人醫療團隊提供運動傷害診斷服務，為該校棒球隊健康把關，期許這支成軍僅4年就2奪全國性賽事冠軍的新興學生勁旅，能有充分的安全和健康後盾、爭取更好的成績。

「三光國中棒球隊運動傷害醫療巡迴車醫療服務」記者會於10月27日上午舉行，南投副縣長陳正昇、縣議員陳翰立、南崗扶輪社社長李瑞祐、南基醫院處長張雁尊及多位扶輪社社員都到場參與；三光青少棒小將們以布農族報戰功儀式迎賓，校長吳明順特別致贈感謝狀給南崗扶輪社、南基醫院及醫療團隊，棒球隊員也分別製作感謝函，對此次辦理醫療巡迴車醫療服務的相關人員致意。

李瑞祐表示，該社長期支持三光青少棒隊發展，這次「扶輪精彩3號」行動醫療車開進校園，提供可近性的健檢醫療服務，讓小球員們能安心接受培訓，未來除持續關心該校棒球隊發展外，也會不定期結合醫療資源守護隊員健康；而該社前社長暨觀光工廠香里食品企業總經理張東榮，4年來也持續贈送新鮮豬肉肉給隊員補充營養，成為球隊堅強的後盾。

張雁尊指出，該院平時即以行動醫療車巡迴社區、提供民眾醫療服務，此次響應南崗扶輪社號召走進校園，為棒球隊提供韌帶、肌肉超音波檢測等運動傷害醫療診斷服務，讓隊員都能有健康強健體魄從事棒球運動。

陳正昇說，三光青少棒隊自105學年度以社團方式組訓，106學年度正式成立體育班，讓新街國小少棒隊員能繼續追逐棒球夢，也成為南投三級棒運重點學校；在教練精實訓練下，成軍4年內就就勇奪109學年度中信盃全國青少棒年賽冠軍及曾紀恩盃全國青少年棒賽冠軍。

三光校長吳明順則表示，保有安全與健康才能讓球員發揮真正實力，也是球員最重要的資產，完善的醫療系統更是教聯團的強力後盾；此次棒球隊顧問謝棨安媒介扶輪社及南基醫院資源進入校園，正符合體育署近年來推動校園運動防護概念的目標，他和陳正昇都對該社和南基醫院團隊的愛心表示感謝。