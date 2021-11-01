　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

扶輪社行動醫療車開進校園　三光國中青少棒小將奪冠添利器

▲扶輪精彩3號行動醫療車走入校園，為三光國中棒球隊員健康把關。（圖／南投縣政府提供）

▲扶輪精彩3號行動醫療車走入校園，為三光國中棒球隊員健康把關（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南崗扶輪社結合南投基督教醫院「扶輪精彩3號」行動醫療車，首度前進名間鄉三光國中校園，由中西醫組成的3人醫療團隊提供運動傷害診斷服務，為該校棒球隊健康把關，期許這支成軍僅4年就2奪全國性賽事冠軍的新興學生勁旅，能有充分的安全和健康後盾、爭取更好的成績。

「三光國中棒球隊運動傷害醫療巡迴車醫療服務」記者會於10月27日上午舉行，南投副縣長陳正昇、縣議員陳翰立、南崗扶輪社社長李瑞祐、南基醫院處長張雁尊及多位扶輪社社員都到場參與；三光青少棒小將們以布農族報戰功儀式迎賓，校長吳明順特別致贈感謝狀給南崗扶輪社、南基醫院及醫療團隊，棒球隊員也分別製作感謝函，對此次辦理醫療巡迴車醫療服務的相關人員致意。

▲扶輪精彩3號行動醫療車走入校園，為三光國中棒球隊員健康把關。（圖／南投縣政府提供）

▲扶輪精彩3號行動醫療車走入校園，為三光國中棒球隊員健康把關。（圖／南投縣政府提供）

李瑞祐表示，該社長期支持三光青少棒隊發展，這次「扶輪精彩3號」行動醫療車開進校園，提供可近性的健檢醫療服務，讓小球員們能安心接受培訓，未來除持續關心該校棒球隊發展外，也會不定期結合醫療資源守護隊員健康；而該社前社長暨觀光工廠香里食品企業總經理張東榮，4年來也持續贈送新鮮豬肉肉給隊員補充營養，成為球隊堅強的後盾。

張雁尊指出，該院平時即以行動醫療車巡迴社區、提供民眾醫療服務，此次響應南崗扶輪社號召走進校園，為棒球隊提供韌帶、肌肉超音波檢測等運動傷害醫療診斷服務，讓隊員都能有健康強健體魄從事棒球運動。

▲扶輪精彩3號行動醫療車走入校園，為三光國中棒球隊員健康把關。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇說，三光青少棒隊自105學年度以社團方式組訓，106學年度正式成立體育班，讓新街國小少棒隊員能繼續追逐棒球夢，也成為南投三級棒運重點學校；在教練精實訓練下，成軍4年內就就勇奪109學年度中信盃全國青少棒年賽冠軍及曾紀恩盃全國青少年棒賽冠軍。

三光校長吳明順則表示，保有安全與健康才能讓球員發揮真正實力，也是球員最重要的資產，完善的醫療系統更是教聯團的強力後盾；此次棒球隊顧問謝棨安媒介扶輪社及南基醫院資源進入校園，正符合體育署近年來推動校園運動防護概念的目標，他和陳正昇都對該社和南基醫院團隊的愛心表示感謝。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
身分證有這「3號碼」！　免費吃牛排
救護車鳴笛送傷患！　女騎士路口遭撞噴飛10公尺
快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言：退撫基金恐提早破產
HowHow罕見同框鄧福如！老婆「低胸裝Cosplay」網驚
「壁紙股條」當股王賣！　傳產老闆慘賠4千萬
獨／App約砲16歲少女！　他喜開房間...2男持刀衝入房
小嫻前婆婆緊急開刀！　他急求助「喜歡我討厭我都請幫媽媽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻

物價漲恐致營養午餐劣化　林明溱打包票：明年每餐加7元維持菜色

西螺福興宮董事會向媽祖請示　年底遶境活動確定停辦

香山濕地復育有成　台灣招潮蟹「15年成長33倍」

超暖！單車騎士環島迷途受傷　台西警遞藥膏指引方向

扶輪社行動醫療車開進校園　三光國中青少棒小將奪冠添利器

台南科學園區建廠工程大車頻出入　善警動員取締砂石車

中原校園衍生新創企業　「普瑞博生技」登錄興櫃

雲林職校推廣綠生活　學生團隊勇奪綠料理達人金牌

桃園翁車停哪+車號全忘光　警繞竹圍漁港半小時後找到了

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻

物價漲恐致營養午餐劣化　林明溱打包票：明年每餐加7元維持菜色

西螺福興宮董事會向媽祖請示　年底遶境活動確定停辦

香山濕地復育有成　台灣招潮蟹「15年成長33倍」

超暖！單車騎士環島迷途受傷　台西警遞藥膏指引方向

扶輪社行動醫療車開進校園　三光國中青少棒小將奪冠添利器

台南科學園區建廠工程大車頻出入　善警動員取締砂石車

中原校園衍生新創企業　「普瑞博生技」登錄興櫃

雲林職校推廣綠生活　學生團隊勇奪綠料理達人金牌

桃園翁車停哪+車號全忘光　警繞竹圍漁港半小時後找到了

鏟屎官打疫苗不舒服躺床整天　貓皇貼心叼玩偶陪伴超感動

「寵女魔人」柯有倫曝最常唱的歌！　發行新歌：擊敗病毒時代

新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻

高中生數學科學研究人才培育計畫　長中國中生躍上公費榜

賴銘偉「眼球爆血」：不是萬聖節特效…　日操12小時自曝驚悚近照

福州海青節甄選1232個職缺　台青月領五萬多台幣

還是想鞠躬！好市多「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

「五倍券」從口袋飛出　熱心民眾送警局...苗栗騎士揪甘心　　

「魷魚幣」交易有賺就得課稅！網瘋搶虛擬貨幣　3天暴漲700倍

謝淑薇「讓出女雙球后」原因曝　詹家姊妹跌到第30名

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

台中男闖紅燈連收2罰單！警嗆綠燈你個頭

台南市北區住宅發生火警射水搶救

台南「甜蜜蜜家庭日」熱鬧登場！

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

「淘氣鬼」勇闖派出所　警發糖果「不搗蛋」

車停哪+車號全忘光　警繞竹圍漁港半小時找到

高雄駕駛開錯道！一右轉連人帶車卡樓梯

長腿叔暖送愛心便當進屏東山區　女王大筆送車

「棕幹線公車輕旅行」夯

2021桃園萬聖城在青埔　10/30展開

藍軍蔡育輝、王家貞拒絕領獎

嘉義翁巡文旦園24小時未歸　海巡助返家

嘉義市振興消費金兩天22萬人領了　已發放4.4億

善警動員取締砂石車

更多熱門

相關新聞

多買的醫療口罩、耳溫槍不能隨意上網賣

多買的醫療口罩、耳溫槍不能隨意上網賣

台東縣衛生局表示，自5月1日起醫療器材管理已由原本藥事法抽離，並以「醫療器材管理法」專法管理，除了對店面及廠商之醫療器材業者進行規範外，針對通訊通路業者亦依據醫療器材管理法第18規定，另訂定「通訊交易通路販售醫療器材之品項及應遵行事項」，保障消費者之最大權益，違者將可處最高1百萬元。

興櫃新兵宏碁智醫明登錄　施振榮：資通訊結合醫療創高附加價值

興櫃新兵宏碁智醫明登錄　施振榮：資通訊結合醫療創高附加價值

台東馬偕增40急性一般病床　平均壽命增加全國第4

台東馬偕增40急性一般病床　平均壽命增加全國第4

3M打造SDoH分析平台　讓臨床風險評估更精確

3M打造SDoH分析平台　讓臨床風險評估更精確

大麻可醫用可入菜　泰國鬆綁規定

大麻可醫用可入菜　泰國鬆綁規定

關鍵字：

三光國中棒球隊扶輪社醫療

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

男星離婚「美麗前妻出櫃」

辜莞允野外脫了！

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

更多

最夯影音

更多
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面