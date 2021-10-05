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知名企業來徵才！身心障者別怕沒機會　他當塑膠廠作業員月領25K

▲▼憨兒不怕沒有工作機會。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲憨兒阿偉擔任塑膠廠作業員，月領24K，全勤還有1500元獎金。（圖／喜憨兒基金會提供）

記者許宥孺／高雄報導

有就業意願的身心障礙者不怕沒機會！喜憨兒基金會針對具有就業意願及就業能力，但不足以獨立在競爭性就業市場工作之身心障礙者，提供支持性就業服務。基金會指出，過去也有許多知名企業提出徵才訊息，包括加油站、健身房，而除了勞動類型的工作，其實也有較有技巧性的工作，憨兒們只要對自己有信心，仍能獨立完成工作。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，對於心智障礙者來說，為了想改變自己甚至是家裡的生活，就業一直是重要的人生目標。雖然過程漫長，也常遇到挫折困難，但只要不失去動力及信心，一定會找到最適合自己的機會，證明自己的價值。

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▲▼憨兒不怕沒有工作機會。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲小芷擔任蔬果包裝員，已能單獨作業。（圖／喜憨兒基金會提供）

小芷希望幫家裡負擔家計，因而驅動她到一般職場就業，目前在喜憨兒創作料理庇護商店擔任內場工作人員，經過數年的訓練，工作內容非常嫻熟。

就服員開發了蔬果包裝員的工作，小芷在新工作的挑戰，是點數及使用電子磅秤，她利用時間溫習加減乘除，希望正式上班時能準確上手。一個月後，小芷可以自行騎乘腳踏車上下班；工作方面，也能獨立執行蔬果秤重及包裝，主管及同事對她的工作態度及表現，給予極高的評價，小芷盡責的在職場發揮所長，往自己的目標邁進。

憨兒阿偉渴望就業賺錢，減輕媽媽的負擔，經勞工局轉介至喜憨兒基金會協助求職，就服員依循阿偉的期待協助求職，最後獲得光騰企業願意給予作業員的工作，月薪24K，全勤還有1500元獎金。初期，阿偉對於新職場很怕生，工作起來也沒自信，經就服員示範教導工作技巧，主管也給予較多時間練習，加上同事主動協助，阿偉工作表現逐漸進步，現在可獨立完成工作。

小芷的雇主說，憨兒個性單純、做事認真，比一般人員穩定，希望能有更多單位加入聘用的行列，因為憨兒們賺取到的，不只有付出的薪資回饋，更多的是自信心與成就感。阿偉就職的企業也表示，阿偉是職場同事的好幫手，只要賦予之工作，阿偉都能如期完成，且工作表現、配合度，深獲同事及主管的肯定，他們很樂意給憨兒工作機會，發揮工作潛力，體現自我價值同時也減輕憨兒家裡的負擔。

喜憨兒基金會針對具有就業意願及就業能力，但不足以獨立在競爭性就業市場工作之身心障礙者，提供支持性就業服務，過去就有許多知名企業向基金會徵才，包括加油站、健身房等，基金會依其工作能力，提供個別化就業安置、訓練及其他工作協助等。透過就業服務員專業的支持，如工作技巧訓練、職場環境適應、職務再設計等，使其能獨立並穩定工作。

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