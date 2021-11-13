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莽男不爽道路施工縮減影響通行　對2公務員拳打腳踢下場出爐

▲桃園市俞姓男子去年11月間行經平鎮區石門大圳過嶺支渠，因區公所施工步道綠化工程導致道路縮減，俞疑似不滿現場2公務員回覆，竟對2人拳打腳踢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市俞姓男子行經平鎮區石門大圳過嶺支渠，因區公所施工步道綠化工程導致道路縮減，俞疑似不滿現場2公務員回覆，竟對2人拳打腳踢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區石門大圳過嶺支渠去年11月間進行步道綠化工程導致部分步道縮減，俞姓男子經過時曾質問現場杜姓與沈姓等2名公務人員，俞男對2人回覆不滿，竟對2人拳打腳踢施以強暴行為，2人事後報警提告，桃檢偵訊後依妨害公務罪嫌將俞男向地院聲請簡易判決處刑；桃園地院法官審理時，俞坦承犯行，由於2公務員並未提出傷害罪告訴，法官審結依妨害公務罪判處3月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，30歲的俞姓男子於去年11月19日上午10時30分許，行經平鎮區石門大圳過嶺支渠附近，因當地正進行步道綠化工程導致道路縮或封閉，影響俞男通行。俞心生不滿遂與在現場會勘之平鎮區公所杜姓、沈姓公務人員理論。俞男疑似對2人答覆不滿，竟徒手對杜出拳，再向沈以腳踹方式攻擊，對依法執行公務之公務員施以強暴行為，2人事後向平鎮警方報案提告。

檢方複訊時，俞男坦承犯行不諱，與杜姓與沈姓公務員指證情節相符，警方則提供現場監視器翻拍畫面等佐證，檢方偵結依妨害公務罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官認為，俞男係觸犯刑法之妨害公務執行罪，俞男審訊時坦承犯行，法官審酌，俞僅因不滿區公所人員對施工封路之說明，未循正當管道反應竟訴諸暴力，妨害區公所人員執行公務，漠視公權力存在，影響政府機關正常運作之情節非輕。惟念犯後坦承犯行，傷害罪部分，2公務員並未提告，法官審結依妨害公務執行罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，以1仟元折算1日，還可上訴。

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