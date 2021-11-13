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社會 社會焦點 保障人權

2荒唐KTV醉客不服查緝拉女警推男警傷3人　要付這代價

▲卡啦OK,卡拉OK,KTV,麥克風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市羅姓、劉姓2名男子今年5月間在中壢區某KTV內與人爭執，中壢警方前往處理，劉、羅2人不滿員警要求盤查，與員警發生衝撞與拉扯，導致3員警受傷。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓與劉姓2名男子今年5月間凌晨在中壢區某KTV與人發生爭執，警方據報趕來處理，羅、劉2人酒後不滿員警要求配合盤查身分，竟與員警發生衝撞、拉扯，導致3名員警受到擦挫等傷勢；桃園地院法官審理時，羅、劉2人坦承犯行，其中羅5年內再犯有期徒刑案為累犯，法官審結依傷害罪分別判處羅、劉為5月、4月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，26歲的羅姓男子與24歲的劉姓男子今年5月1日凌晨4時許，在中壢區某KTV內，因故與人發生爭執，中壢警分局中壢派出所員3名員警據報趕往處理。

羅、劉2人明知3名員警身著制服，係依法執行職務之公務員，因不滿要求配合盤查身分，劉男先衝撞2名員警，羅男則拉扯女警衣領與推擠另名李姓警員2人衝撞與拉扯造成致3名員警分別有左肩挫傷、右手腕挫傷、左手腕挫傷、右膝挫傷、左膝挫傷、胸壁挫傷與頸部外傷等傷害，員警將2人帶回警局偵訊，並依傷害罪嫌移送檢方偵辦。

桃檢複訊時，羅、劉2人坦承犯行不諱，警方則提出職務報告、醫院診斷證明與現場密錄器光碟影片等佐證，檢方偵結依傷害罪嫌將2人向地院聲請簡易判決處刑。

法官審酌，羅、劉2人在KTV內先與他人發生爭執，員警到場後竟不配合盤查，竟以徒手對警員推擠、拉扯，致警員3人均受傷害，漠視公權力之存在，影響公權力之執行非輕，惟念其犯後均能坦承犯行，審結依傷害罪判處5月、4月有期徒刑，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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