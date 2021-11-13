首次動用空拍機　台南交通局週末2天監控大型活動交通狀況

▲台南市交通局首次動用空拍機，以鳥瞰方式綜覽全場域人潮車流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區台南美術館2館、孔廟文化園區開基永華宮，13、14日分別舉辦森山市集、建醮遶境廟會活動，為加強監控周邊道路的交通狀況，台南市交通局首次動用空拍機，以鳥瞰方式綜覽全場域人潮車流，再透過大台南智慧交通中心監控人員啟動區域協控機制，即時疏解車流，減少道路壅塞情況。

因疫情趨緩，台南府城地區陸續舉辦多場活動以振興觀光及經濟，為因應交通狀況，市長黃偉哲已責成台南市交通局、警察局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌。

交通局局長王銘德表示，因應觀光人潮及車潮出現，已協調森山市集活動期間周邊的建興國中及忠義國小開放校園停放機車。另外，大台南智慧交控中心全程重點監控周邊易塞車路段如忠義路、永福路、西門路、民生路、中正路、府前路、友愛街等路段車流，並首次動用空拍機針對森山市集、開基永華宮廟會慶典活動影響周邊道路，進行即時交通影像監測蒐集，讓大台南智慧交通中心監控人員能更全面的掌握周邊道路的交通情況，啟動一、二期路網動態號誌策略，依車流動態調整號誌時制，機動調整府前路/忠義路、府前路/永福路、中正路/忠義路、中正路/永福路路口號誌時制，及美術館四周號誌以行人早關方式調控，減少轉彎車流的干擾，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，調派員警到壅塞路口指揮導引車流，將交通衝擊降至最低。

交通局長王銘德表示，台南地區於假日期間有大量觀光旅遊人潮湧入，請民眾出遊前可先查詢活動相關交通資訊或詳查各活動主辦單位交通規劃措施；另通過性車流之民眾請預先規劃行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛。搭乘大眾運輸乘客仍應遵循防疫作為，做好實聯制、全程配戴口罩、保持社交安全距離。