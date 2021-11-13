毛孩不用顧家來台南玩　活動熱鬧滾滾

▲台南市動保處年度動物保護宣導活動「毛孩不用顧家來台南玩」，在台南市文化中心假日廣場舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處年度動物保護宣導活動「毛孩不用顧家來台南玩」，12日上午回到大家熟悉的台南市文化中心假日廣場舉行，延續往年的疫苗注射活動外，今年還加入了新奇的魔術表演及台南市新動物友善政策「寵物友善空間標章」宣傳。

推廣友善空間店家攤位呈現可愛又溫馨的宣導讓民眾頻頻駐足，動保處特別也邀請了在台灣守護國門的「毛英雄」，隸屬於防檢局高雄分局的檢疫犬，來進行防疫檢疫宣導，檢疫犬在堆積如山的行李中，找出心存僥倖旅客偷藏的蔬果及肉類，讓現場的觀眾們驚呼連連。

動保處表示今年的活動進行順利，現場湧入許多民眾參與，能在歡笑中達成育教於樂的目的可說十分圓滿，動保處工作人員也透露，現場有發現一些來自外縣市的朋友攜帶家中毛孩特地跑來府城參加這次活動，看來今年的動保宣導活動也順利達到了宣傳府城觀光的目的。

農委會鄭祝菁科長表示，此次活動當中的動物保護繪畫比賽得獎作品令人印象十分深刻，每幅得獎的作品都有很高的水準，讓人驚艷，看到小朋友透過天真的畫筆畫出符合動物保護主題的畫作，就知道府城的動物保護教育宣導工作十分成功，不負為動物友善城市之名。

動保處吳名彬處長呼籲愛護毛孩，是替毛孩辦理寵物登記，也希望所有的飼主應在犬隻滿4月齡時，攜帶家中心愛的毛孩去寵物登記站辦理寵物登記，當飼主給他一張身分證時，才是展現將毛孩視為家中一份子的宣示行動。