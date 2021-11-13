二手家具添暖意　台南做工行善團助弱勢勞工過暖冬

▲台南市「做工行善團」協助弱勢家庭進行房屋修繕，改善居住品質，至今已造福159戶弱勢家庭完成安居的夢想，並整理二手家具贈送弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為持續照顧弱勢勞工族群，致力於打造安居樂業的「希望家園」，更希望陪伴勞工朋友度過生活困境，改善生活條件與居住環境。多年來市府勞工局連結各工會專業志工組成「做工行善團」協助弱勢家庭進行房屋修繕，改善居住品質，至今已造福159戶弱勢家庭完成安居的夢想。

近日勞工局啟動關廟區的修繕案，該案家為10多名弱勢原住民勞工朋友共同居住的地方，這群勞工朋友來自屏東來義鄉，在台南從事鐵工工作數十年，因為彼此薪資微薄，無力改善簡陋的居住環境。日前已由勞工局「做工行善團」會勘完畢，並於上週11/6由電氣志工進行室內線管路配置、插座、照明安裝，先行改善電線老舊、燈光昏暗的問題。

緊接者本週五由金屬志工進行鐵皮外牆補強作業，改善外牆鐵皮腐蝕破損問題，後續室內會再由木工、電氣、泥水、油漆等志工接力完成室內隔間裝潢美化、廚房及衛浴設備更新等，盼早日讓辛苦到台南打拼的弱勢原住民朋友能有較好的居住環境，回家能安心休息充電，隔日才有好體力工作。

而勞工局為提供更完善的服務給予需要的弱勢家庭，不僅連結「做工行善團」提供房屋修繕，針對缺乏家具的服務案家，志工亦會著手整理二手倉庫中適當的家具轉贈，盡力提供完整的協助資源，提升弱勢案家的居住生活品質。

本週冷氣團來襲全台各地氣溫明顯驟降，台南市勞工志願服務會協會及「做工行善團」志工們一早便來到官田二手家具倉庫，為的是將這些家具再做整修，並把一些床組、櫥櫃、桌椅等家具運送至關廟區的服務案家。雖然是外界捐贈的二手家具，但經過做工行善團眾志工的修復、上漆與良好保存，家具的外觀與堅固程度不輸新家具，更有志工溫暖的心意。

台南市勞工局長王鑫基提到，自己一路與「做工行善團」團隊從最早為弱勢勞工修繕房屋，到現在勞工局有自己的二手家具倉庫，能為弱勢家庭提供的協助愈多元也漸趨完善，感謝巧手修復及保存家具的每位志工，與曾捐助二手家具給勞工局的每位愛心人士與企業，讓這些原本要丟棄或回收的舊家具啟動新的生命，同時傳遞更多溫暖到需要的家庭。