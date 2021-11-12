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台南藍軍高呼四大公投都同意　黃偉哲態度保留

▲台南藍軍高呼四大公投都同意，市長黃偉哲則態度保留。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南藍軍高呼四大公投都同意，市長黃偉哲則態度保留。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團議員，自由發言時就成立體育局、檢討防疫旅館就醫程序、西港大橋設防護網、嘉南稻作結構調整、老人敬老年金加碼等議題展開質詢，方一峰呼籲台南鄉親，12月18日出門投四大公投同意票，他並詢問黃偉哲市長對四大公投看法，黃偉哲態度保留。

尤榮智說，溪北地區的農會正在舉行說明會，未來稻米種植要兩年一休耕，引起地方很大反彈，為何第一期要硬性做這些規定，農委會官員坐辦公室吹冷氣的決定跟民意脫節，建議台南市農業局為農友爭取提高稻米收購價格，農委會既然能花大錢補助鳳梨、釋迦，為何對稻米不能合理分配？黃偉哲說，未來會以智慧化管路改善讓灌溉。

李中岑說，2021年全運會六都獎牌數，台南今年多5塊金牌，主辦的新北市卻多了22塊金牌，一個選手要從得銀到奪金，訓練的過程是非常辛苦，團體賽也是，台南市團體賽獎金跟個人一樣，得金牌都是30萬，像她划船4個人分30萬，很難提升團體賽成績，之前有十二項重點項目，現在取消，今年獎牌數是六都中第6名，為了提升台南市體育成績，請計畫性的培訓選手，黃偉哲市長任內一定要成立體育局。

蔡淑惠則說，日前她接獲陳情，一位住安平防疫旅館台商，心肌梗塞身體不適打防疫專線2880180，經過50多分鐘救護車才抵達，病人因此送加護病房，等這麼久是因為電話經過10分鐘才轉到消防局，緊急病患能經得起如此等待嗎？明明在安平卻派歸仁分隊處理，必須議員出面，消防局才改永華分隊派車，車程5分鐘就到達防疫旅館，年底台南市返鄉台商人數會破萬人，為防事件重演，消防局和衛生局應該檢討防疫旅館送醫程序。

張世賢說，臨時接到農友陳情他白河的田綠的嚇死人，雖然環保局認為是綠藻還是請區長到現場看看，同一里，虎山里木屐寮協進橋居然寬度做一半，為何不拓寬，如果不熟悉地形的外人可能會掉下去，市長上次總質詢同意編1500元敬老金，老人健保1年補助1千元，魚跟蝦不能混為一談，到底明年要不要發放1千五百元敬老金？黃偉哲市長說，是議員誤解，會做說明。

方一峰指出，從2012年至今有20位到西港大橋自殺，其中還有1位官田鄉親因為工作不順，在麻善大橋找不到地方尋短，還跑到水深的西港大橋，每每發生自殺悲劇西港鄉親都非常不捨，因此他當選立刻在2019年總質詢建議市府在西港大橋裝設防護網，保護鄉親防止有人去自殺，但時間過去了，今年又有兩位自殺，生命無價請市府重視人命關天趕緊完成防護網的裝設；另外，四大公投將於12月18日登場，他特別呼籲請市民出門投票，勾選四大公投都同意，讓台灣會更美麗，並詢問市長認同嗎？ 黃偉哲說他個人意見跟議員不一樣，請讓他保留，但認同公投是民意展現。

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