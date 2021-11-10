打破擋風玻璃又隨機攔車毆騎士　無聊暴力男落網

▲劉男情緒不佳，隨機打破路過的轎車擋風玻璃。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

3天前才發生瑪莎拉蒂駕駛李男等人疑因不滿車子遭擦撞，將宋姓大學生打成重傷，引起社會關注，無獨有偶，10日下午1時許又有另一名宋姓大學生騎機車行經台中北區漢口路與陝西路口時，遭劉姓男子無故攔車毆打受傷，此外，劉男還徒手猛敲路過的3輛轎車，造成3車的擋風玻璃龜裂。轄區警方獲報後立即趕往現場將劉男逮捕到案，訊後依傷害、毀損等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請預防性羈押。

台中市第二警分局調查，劉男（32歲）因近日與家人發生口角，故心情不佳，今日下午獨自騎車外出，行經漢口路與陝西路時，突看到一輛轎車未禮讓行人，竟情緒大暴走，以徒手敲擊路過的3輛轎車，造成轎車擋風玻璃龜裂。

過程中有1名宋姓騎士（21歲）經過，莫名其妙被劉男攔下毆打，致使右手掌、右手臂、右腳踝有擦挫傷，警方獲報到場，趕緊將宋男送往中國醫藥學院附設醫院治療，幸無大礙。全案警方依傷害、毀損案移請台中地檢署偵辦，並建請預防性羈押。

台中市第二警分局長陳家銘強調，本案係個人情緒失控，偶發性脫序行為，警方對於維護社會秩序責無旁貸，針對脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

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