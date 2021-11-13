「從窗子沒關的車上撿的！」　竊賊連偷兩車落網後鬼扯

▲桃園市許姓男子12日凌晨4時許在桃園區中正路先後竊取2輛小貨車內皮包與手機等超過逾2萬元財物，警方12日晚間循線拘捕許男。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子12日凌晨在桃園區中正路先後竊取2輛小貨車內皮包與手機等財物，其中皮包內有2萬元貨款，2名小貨車司機發現財物失竊後報警處理；桃園警方據報後循線追查，調閱路口監視器鎖定許姓男子涉有重嫌，12日晚間

查獲許男到案，許竟硬拗「都是我撿到的！」警方訊後依竊盜罪嫌將許移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市許姓男子12日凌晨4時許在桃園區中正路先後竊取小貨車內皮包等財物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，12日凌晨4時許，景福派出所接獲2位民眾報案，指稱車內皮包被竊，另一名則說凌晨為娃娃機補貨時，手機放在車內被竊，警方調閱周邊監視器發現，2起失竊案發生地點都在附近，研判可能是同一人所為，鎖定竊嫌穿著短褲等特徵進行過濾，發現37歲的許姓男子涉有嫌疑，通報各單位加強查緝。

景福派出所副所長張峰翊與同仁12日晚間10時許巡邏時發現許男行蹤，盤查時在其隨身提袋內查獲被害人失竊皮包、證件與財物等證物，但許男則辯稱是「都是我撿到的！」，員警追問從哪裡撿到？許則硬拗是從窗戶沒關的小貨車上撿到的，讓員警哭笑不得。

▲桃園市許姓男子12日凌晨4時許在桃園區中正路先後竊取小貨車內皮包，被捕時僅剩9100元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方現場發現，許男竊得皮包內有2萬元現金，但被查獲後僅剩9100元，短短時許小時已花掉1萬餘元，警方偵訊後依竊盜罪嫌將其移送桃檢偵辦。

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