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社會 社會焦點 保障人權

張安樂保鑣涉「假鈔換匯」詐騙起訴　率眾砸店傷客無人提告

▲▼自稱竹聯幫「中華安樂之友會」會長王啟鑌，涉犯組織犯罪條例遭移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲「中華安樂之友會」會長王啟鑌涉嫌假鈔詐匯數十萬元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

「中華安樂之友會」會長王啟鑌，同時也是統促黨總裁張安樂的貼身隨扈，被警方蒐證懷疑仗著竹聯幫成員身分，多次在地方上率眾懲兇鬥狠，案經移送台北地檢署調查，發現王除了涉嫌因行車糾紛就把老人家打到送醫，還用假鈔詐騙想換人民幣的民眾，獲利數十萬元，檢察官11日依傷害、詐欺起訴王和同夥王睿楷，同案被告饒舌歌手梅海強獲不起訴。

警方專案小組去年11月大舉搜索拘提王啟鑌、梅海強等人，懷疑他們涉嫌在雙北地區率眾滋事，其中包括2020年2月間，梅海強因騎車經過中山區某酒吧時，與在場的外籍人士發生口角衝突，王就率眾到酒吧砸店。

9月間，王又因不滿瓦斯搬運工阻擋座車，下車嗆聲「你哪一家的？」10月間，王在新北市與1名老人家發生行車糾紛，竟攔車放話「我是竹聯的」，並持棍棒毆打被害人頭部，甚至還率眾到醫院急診室，威脅不得報警。

北檢收案後調查，酒吧砸店事件涉嫌傷害等刑責，但沒有被害人提告，瓦斯工遭嗆聲的內容，也不構成恐嚇，僅打傷老人家、及佯稱可幫民眾換取人民幣，卻拿假鈔詐騙取財數十萬元部分涉犯刑責，最後依傷害、詐欺罪起訴王啟鑌、王睿楷2人，梅海強則獲不起訴。

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