他花錢找人打自己！工作偷滑臉書「甩1巴掌」　釣出馬斯克本尊回應

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國電子裝置公司推出「Pavlok電擊手環」,可在使用者出現暴食或抽菸等行為時釋放電流,幫助改善不良習慣。公司創辦人兼執行長塞西(Maneesh Sethi)過去便曾特地雇用一名女子,只要他在工作中分心滑臉書一次,就搧他一巴掌。當時的影片近來在網路上流傳,意外釣出特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)回應。

印裔美國人塞西2012年決心提高工作效率,便上網徵求專門在他分心滑臉書時打他巴掌的人,最後以每小時8美元(約新台幣224元)的價碼雇用一名女子卡拉(Kara),只要他不專心工作,就毫不留情地賞他耳光。事實證明這非常有用,因為塞西的生產力一路飆升到98%。

塞西當年曾親自上傳一段6秒影片,只見他身旁的女子看了他的電腦螢幕,下秒便舉起手往他的臉上一揮,發出響亮的「啪」一聲。事隔9年,塞西這段往事與一張卡拉抬手準備打他的照片10日在推特上曝光,重新掀起討論,竟也吸引全球首富馬斯克的目光。他以二個火焰符號回應網友推文,似乎是想表達稱讚,至今已累計破萬讚。

馬斯克的回覆令人驚喜,卻也讓塞西有些困惑,在下方留言表示,「我就是照片裡那個人。馬斯克給我二個符號是我的巔峰嗎?是指我是飛得離太陽太近的伊卡洛斯嗎?這是馬斯克的火焰符號所暗示的嗎?時間會證明一切。」

I'm the guy in this picture. Is @elonmusk giving me two emojis the highest I'll ever reach? Is this my icarus flying too close to the sun moment? Was that implied by the fire symbols elon posted? Time will tell.