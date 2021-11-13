農業資材「得來速」服務超便民　中埔鄉農會供應中心盛大開幕

▲▼ 中埔鄉農會農業資材供應中心盛大開幕 免下車服務超便民。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣中埔鄉農會為提供鄉內農民更優質的服務，將舊有的肥料倉庫擴大改建為農業資材供應中心，地點設立在中埔鄉隆興村10鄰十字路74號，由縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲等民代共同主持剪綵儀式。

「農業資材供應中心的成立，象徵中埔鄉服務農民又邁進了一大步！」翁章梁說，供應中心最重要的兩個特色，農民可直接來此購買相關資材，同時也進駐植物醫師，不論農作物任何問題或狀況，農民都能來此諮詢，植物醫生將提供明確的指導方法，若無法立即判斷，也能與國家相關的病蟲防治體系結合，尋找相關救治方法。

翁章梁說，農業資材供應中心象徵著農業逐漸系統化，這個全方位平台將在此服務所有中埔鄉農民，歡迎大家多加利用，盼能幫助更多農民蓬勃農作成果，為嘉義縣農業發展開啟新的里程碑。

李碧雲特別介紹，中埔鄉農會成立資材中心，將備有農業用藥品、肥料、資材等，讓農民在單一地點即可完成田間工作的所需並可解決耕作的問題，並針對農村高齡化問題，體恤老農不宜負荷過重，提供免下車服務，農友可於對講機直接口述下單，或按鍵直接連線下單，農會工作人員將所訂購的資材搬至車上，解決高齡化農村的問題，為農友提供貼心快速的服務。

「免下車服務就像得來速一樣方便！」嘉義縣中埔青年農民聯誼會長莊詠傑讚譽著農會提供的服務，他分享，早期農民在種植作物時，多仰賴同儕或個人經驗獲得相關知識，隨著時代轉變，不僅在網路上能找到知識，農會也多了植物醫生，透過醫生的專業知識，未來農民可以直接到農會或是請植物醫生至農產地實地訪查，透過藥物輔佐等方式解決相關問題。

行政院農業委員會為改善農產品食安、化學農藥十年減半及解決農作物病蟲害防治問題，今年擴大推廣培訓植物醫師深入基層，今年初嘉義縣政府向農委會動植物防疫檢疫局申請儲備植物醫師計畫，共有6個鄉鎮爭取到儲備植物醫師的進駐(中埔鄉農會、梅山鄉公所、太保市農會、新港鄉農會、六腳鄉農會、水上鄉農會)。

中埔鄉農會的儲備植物醫師進駐農業資材供應中心，有農作物病蟲害問題的農民，可就近諮詢，植物醫師除可藉由第一線目視或顯微鏡檢診斷，也可到田間實際診斷，提供正確用藥及綜合管理概念，協助農民有效防治農作物病蟲害，達適地適作、減少用藥、增加產量、提升品質及收益。

農業資材供應中心軟硬體兼備，提供一條龍式採購諮詢全方位服務，讓農民農作的任何疑難雜症及實務需求，能得到完善一致性的解決與滿足，實質嘉惠全體農民的便利。

此外，資材中心結合農改場與各大學植病研究室為聯絡及轉介窗口，藉由植物醫師的常駐及精密儀器的輔助，讓農作物的病變能快速診斷正確，協助農民精準用藥，減少大魚灑網型「複合藥方」用藥情況，以降低藥物殘留的狀況，唯有農作物的安全用藥，讓台灣的地力增進也讓消費者食用安心，從根源解決食安問題。