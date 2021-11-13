　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

農業資材「得來速」服務超便民　中埔鄉農會供應中心盛大開幕

▲▼ 中埔鄉農會農業資材供應中心盛大開幕 免下車服務超便民。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 中埔鄉農會農業資材供應中心盛大開幕 免下車服務超便民。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉農會為提供鄉內農民更優質的服務，將舊有的肥料倉庫擴大改建為農業資材供應中心，地點設立在中埔鄉隆興村10鄰十字路74號，由縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲等民代共同主持剪綵儀式。

▲▼ 中埔鄉農會農業資材供應中心盛大開幕 免下車服務超便民。（圖／記者翁伊森翻攝）

「農業資材供應中心的成立，象徵中埔鄉服務農民又邁進了一大步！」翁章梁說，供應中心最重要的兩個特色，農民可直接來此購買相關資材，同時也進駐植物醫師，不論農作物任何問題或狀況，農民都能來此諮詢，植物醫生將提供明確的指導方法，若無法立即判斷，也能與國家相關的病蟲防治體系結合，尋找相關救治方法。

翁章梁說，農業資材供應中心象徵著農業逐漸系統化，這個全方位平台將在此服務所有中埔鄉農民，歡迎大家多加利用，盼能幫助更多農民蓬勃農作成果，為嘉義縣農業發展開啟新的里程碑。

李碧雲特別介紹，中埔鄉農會成立資材中心，將備有農業用藥品、肥料、資材等，讓農民在單一地點即可完成田間工作的所需並可解決耕作的問題，並針對農村高齡化問題，體恤老農不宜負荷過重，提供免下車服務，農友可於對講機直接口述下單，或按鍵直接連線下單，農會工作人員將所訂購的資材搬至車上，解決高齡化農村的問題，為農友提供貼心快速的服務。

▲▼ 中埔鄉農會農業資材供應中心盛大開幕 免下車服務超便民。（圖／記者翁伊森翻攝）

「免下車服務就像得來速一樣方便！」嘉義縣中埔青年農民聯誼會長莊詠傑讚譽著農會提供的服務，他分享，早期農民在種植作物時，多仰賴同儕或個人經驗獲得相關知識，隨著時代轉變，不僅在網路上能找到知識，農會也多了植物醫生，透過醫生的專業知識，未來農民可以直接到農會或是請植物醫生至農產地實地訪查，透過藥物輔佐等方式解決相關問題。

▲▼ 中埔鄉農會農業資材供應中心盛大開幕 免下車服務超便民。（圖／記者翁伊森翻攝）

行政院農業委員會為改善農產品食安、化學農藥十年減半及解決農作物病蟲害防治問題，今年擴大推廣培訓植物醫師深入基層，今年初嘉義縣政府向農委會動植物防疫檢疫局申請儲備植物醫師計畫，共有6個鄉鎮爭取到儲備植物醫師的進駐(中埔鄉農會、梅山鄉公所、太保市農會、新港鄉農會、六腳鄉農會、水上鄉農會)。

中埔鄉農會的儲備植物醫師進駐農業資材供應中心，有農作物病蟲害問題的農民，可就近諮詢，植物醫師除可藉由第一線目視或顯微鏡檢診斷，也可到田間實際診斷，提供正確用藥及綜合管理概念，協助農民有效防治農作物病蟲害，達適地適作、減少用藥、增加產量、提升品質及收益。

農業資材供應中心軟硬體兼備，提供一條龍式採購諮詢全方位服務，讓農民農作的任何疑難雜症及實務需求，能得到完善一致性的解決與滿足，實質嘉惠全體農民的便利。

▲▼ 中埔鄉農會農業資材供應中心盛大開幕 免下車服務超便民。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，資材中心結合農改場與各大學植病研究室為聯絡及轉介窗口，藉由植物醫師的常駐及精密儀器的輔助，讓農作物的病變能快速診斷正確，協助農民精準用藥，減少大魚灑網型「複合藥方」用藥情況，以降低藥物殘留的狀況，唯有農作物的安全用藥，讓台灣的地力增進也讓消費者食用安心，從根源解決食安問題。

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
老司機慌了！「台北3大」麗園便服店熄燈　3關鍵退出市場
還有國家沒打疫苗！譚德塞點名「這2國」　拒收300萬劑科興
休旅車翻車！　墓碑離奇撐住險滾落山坡
熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！　憲哥出面：可以了
和癌男結婚！尪3個月後病逝　她守寡20年只為了「向日葵」
「柴犬達人」夫妻騎車出遊　離家5分鐘遭酒駕屁孩撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

農業資材「得來速」服務超便民　中埔鄉農會供應中心盛大開幕

哈密瓜界愛馬仕「嘉義極光」上市　甜度14以上橢圓無裂果與病害

消防署長蕭煥章南下關懷前線　嘉縣災害應變中心規劃中

港都電台超人氣DJ 阿狄聯手跨界藝人陳昭煒　Podcast創播「肌牡啤男神」節目

新北攜8校組農業創生大學聯盟　侯友宜盼帶動特色農產品銷售

轟！彰化伸港鐵皮工廠大火　40消防員搶救

嶺東科大「原在一起」上百學者智慧火花　永續發展原民教育

新竹消防猛男月曆又來了！手刀備好10張發票　限量5千份換完為止

「百桂食品」農地上蓋廠房　彰縣府勒令停業喊拆

南警強力打擊犯罪成效佳　警政署長頒發破案獎金慰勉

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

瑪莎惡少陳勁豪跟媽說「沒動手」 母道歉：假設有，為自己行為負責

農業資材「得來速」服務超便民　中埔鄉農會供應中心盛大開幕

哈密瓜界愛馬仕「嘉義極光」上市　甜度14以上橢圓無裂果與病害

消防署長蕭煥章南下關懷前線　嘉縣災害應變中心規劃中

港都電台超人氣DJ 阿狄聯手跨界藝人陳昭煒　Podcast創播「肌牡啤男神」節目

新北攜8校組農業創生大學聯盟　侯友宜盼帶動特色農產品銷售

轟！彰化伸港鐵皮工廠大火　40消防員搶救

嶺東科大「原在一起」上百學者智慧火花　永續發展原民教育

新竹消防猛男月曆又來了！手刀備好10張發票　限量5千份換完為止

「百桂食品」農地上蓋廠房　彰縣府勒令停業喊拆

南警強力打擊犯罪成效佳　警政署長頒發破案獎金慰勉

高嘉瑜喊「打高端賺到」挨轟！莊人祥澄清：不是為了加強免疫力

周玉蔻嗆顏寬恒：你告啊！潘朵拉盒子將打開　媽祖是保佑我這種人

公投說明會藍營陣前換將　綠幕僚酸：朱立倫不想面對？

春節「居檢違規」罰更重！指揮中心曝方向：擬提高最低裁罰金

「重啟核四」反方曾文生：期待核四才是真正造成缺電主因

朴珪瑛新劇「貼頭短捲髮」網喊看不懂？私下4款髮型大好評才該筆記

黃士修：核四發1度電只要1.4元　地震安全、廢料處理都沒問題

跆拳道全中錦落幕　縣長楊文科盼運動在地紮根培育奧運人才

今增4境外移入！2人 突破性感染「廠牌曝光」

白打高端「陳時中1理由」被戳破！　網罵爆：就是不道歉

瑪莎惡少陳勁豪跟媽說「沒動手」 母道歉：假設有，為自己行為負責

地方熱門新聞

百桂農地上蓋廠房　彰縣勒令停業喊拆

斷訊秒回「石器時代」　柑井里將在公墓旁新建基地台

伸港鐵皮工廠大火　40消防員搶救

消防猛男月曆又來了　竹縣7分隊限量發放

魔神仔帶走？紅衣嬤推輪椅10km跌山坡

嶺東科大「原在一起」永續發展原民教育

12台灣歐吉桑徒步環島玩金門

顏寬恒：早跟父親說很多次「慈悲無用」

杜汶澤讚陳其邁挺港年輕人　預告在高雄做慈善

她要幫韓籍男友買房共築愛巢　閨蜜幫出頭

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

海鮮配啤酒引發痛風　醫：長期高尿酸才是主因

南警強力打擊犯罪成效佳

四重溪溫泉季活動開跑　停車免煩惱

更多熱門

相關新聞

高雄媽載小孩插隊！集滿3違規至少罰3800

高雄媽載小孩插隊！集滿3違規至少罰3800

有民眾近日開車到高雄一間麥當勞得來速準備點餐，卻在排隊過程遭到一名騎車載著小孩的婦人光明正大無恥插隊，讓他相當傻眼，事後回到家中查看行車紀錄器畫面時發現，婦人不僅沒戴口罩，小孩甚至還沒戴安全帽站在機車踏板上，一次集滿三項違規，決定檢舉告發，讓婦人這一餐至少得付出3800元的代價。

她突收名片驚呆！一看職業超敬佩　釣出經理

她突收名片驚呆！一看職業超敬佩　釣出經理

麥當勞員工曝驚人「得來速秘密」！

麥當勞員工曝驚人「得來速秘密」！

奪命得來速！他因1張銀行卡慘死

奪命得來速！他因1張銀行卡慘死

台東縣民中心「得來速」　讓防疫服務最安心

台東縣民中心「得來速」　讓防疫服務最安心

關鍵字：

中埔鄉農會農業資材供應中心得來速

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

室友借車載男友！她隔天上車崩潰

瑪莎惡少爸捧6萬探望被酸爆！內行揭潛規則

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面