高雄媽載小孩得來速插隊！瀟灑集滿「3違規」網笑：這餐至少3800

▲有婦人載小孩在速食店得來速插隊，被後方駕駛發現三項違規，至少得吃上3800元的罰單。（圖／東森新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有民眾近日開車到高雄一間麥當勞得來速準備點餐，卻在排隊過程遭到一名騎車載著小孩的婦人光明正大無恥插隊，讓他相當傻眼，事後回到家中查看行車紀錄器畫面時發現，婦人不僅沒戴口罩，小孩甚至還沒戴安全帽站在機車踏板上，一次集滿三項違規，決定檢舉告發，讓婦人這一餐至少得付出3800元的代價。

根據《東森新聞》報導，有民眾近日在高雄一間麥當勞得來速遭到插隊，一名女騎士無視後方排隊車輛，直接硬生生插進排隊隊伍中，過程中神色從容自然，就算與後方駕駛對到眼也毫不受影響，和小孩聊完天後就直接騎到前方，讓後方駕駛瞬間看傻了眼，但可能因為女子車上有小孩，怕按喇叭會嚇到對方，因此當下只能默默認栽。

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事後這位民眾回家查看行車紀錄器，發現婦人當時沒戴口罩外，還放任小孩危險的站在座墊，且沒戴安全帽，讓他決定檢舉告發。依道路交通管理處罰條例第31條，騎車載小孩時不得站、坐在前方踏板上，只有駕駛人後面坐位可乘坐一人，超過規定人數，違者將罰300至600元，另外沒戴安全帽部份可罰500元，而沒戴口罩則是依傳染病防治法，可罰3000至15000元。

對此，許多網友紛紛表示，「對這種恐龍，直接罰就對了」、「插隊本來就是不應該～不然排隊都是笨蛋」、「好舒壓」、「給車主按讚」、「罰錢啦！讓她知道不對，社會不能這樣走啦」、「讓她知道什麼是現實」、「低級三寶」、「沒禮貌，雖然車不一樣，但也請排隊」、「這種時候檢舉最爽快了」、「真的很無言，插隊什麼鬼」。

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