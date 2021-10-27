妹子突收名片驚「怎知我缺錢」　一看職業超敬佩！釣出經理親回

▲《魷魚遊戲》這幕超經典！（圖／翻攝自Netflix）

記者曾筠淇／綜合報導

《魷魚遊戲》相當火紅，劇中孔劉遞出「圓圈、三角形、正方形」的名片畫面，讓人印象深刻。就有一名麥當勞女員工發文表示，她日前在得來速的窗口遞餐給客人時，竟意外收到名片，「我也要參加魷魚遊戲了嗎？」貼文曝光後，立刻引發熱議，而當時遞出名片的客人竟也現身留言區。

這名女網友在Dcard上，以「我也要參加魷魚遊戲了嗎」為題發文，提到她日前一如往常的將餐點從窗口遞給客人，怎料準備將窗戶關上時，對方一句「小姐不好意思」打斷了她。

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客人翻找著皮夾，遞出名片表示「如果想換工作的話，可以找我喔，我是賣塔位的。」原PO因為剛看完《魷魚遊戲》，因此就心想對方怎麼知道她很缺錢，「討厭～」而湊巧的是，該名客人正好是原PO國小同學的男友。

▲原PO忽然收到名片。（圖／原PO授權引用）

話鋒一轉，原PO納悶發了名片後，大家真的會因此去應徵嗎？這個工作貌似不是每個人都能勝任的，不過，她是發自內心很尊敬從事該行業的人。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「看來黃經理很看好你」、「那你也發他一張麥當勞名片啊，禮尚往來」、「龍巖很大間欸」、「好機會」、「這張蠻眼熟的耶」、「有幾個朋友因交通事故過世，喪禮過程都是委託黃經理辦理，只能說他蠻專業的」、「黃經理只有專業，感謝上次幫忙朋友的後事」。

▲黃經理現身留言區。（圖／翻攝自Dcard）

想不到，遞名片的黃經理竟現身留言區，貼出名片並表示「我是本人～剛剛聽朋友說才知道，那有打算更改行業嗎？」他是業務不是禮儀師，可以兼職賣塔位和生前契約就好，「再考慮下去，後天要去吃麥當勞了！」原PO則回應，「目前沒有這個打算啦！我再考慮哈哈哈。」

本文經原PO授權引用