歐洲疫情復燃！7天200萬人確診…死亡數逾全球一半　世衛悲觀回應

▲阿姆斯特丹街頭空無一人，荷蘭11月疫情再度吃緊，可能實施部分封鎖。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

世界衛生組織（WHO）12日舉行新冠肺炎例行記者會，秘書長譚德塞表示，上週歐洲區域新增近200萬例新冠肺炎確診病例，為疫情暴發以來的單週新高。歐洲上週新增近2.7萬例死亡，佔全球新增死亡數的一半以上。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，歐洲目前有疫情管制擴散的壓力，因為光是上週歐洲通報了近200萬例COVID-19病例，是歐洲自大流行以來的單週最高紀錄。他建議，歐洲各國繼續實施戴口罩、保持社交距離、防止群聚、施打疫苗等措施。

▲接種率低的地區仍會引發新冠疫情。（圖／路透社）



除了東歐國家因疫苗接種率較低，確診數激增，譚德塞提到，在接種率最高的西歐國家也增加，代表疫苗不能取代戴口罩、保持通風及社交距離，以及打疫苗的必要性。

譚德塞說，全球必須解決疫苗不公平危機，讓低收入國家也普遍接種疫苗，否則無法結束這場疫情流行。

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示，歐洲防疫制度鬆綁，一些地區接種率不佳，造成疫情復燃，根據一項可靠預測，「目前的趨勢顯示，明年2月前會有另外50萬人因COVID-19死亡」。

▲英國倫敦街頭。（圖／路透）