居家檢疫違規外出染疫　蘇貞昌表態要處罰「自行負擔醫藥費」

記者柯沛辰／綜合報導

新冠疫情期間，不時傳出有民眾違反防疫規定，在居家檢疫期間外出，甚至染疫變成「防疫破口」。對此，行政院長蘇貞昌12日表示，若有類似情形，當事人不僅要自行負擔，還要接受處罰，因為政府負擔，就等於是全民幫忙負擔，這樣不合理。

蘇貞昌12日赴立法院施政報告，立院也繼續進行總質詢。期間，民進黨立委賴惠員質詢，預估春節會有多少人返台？目前防疫旅館和集中檢疫所的數量又是否足夠？

蘇貞昌回答，預估會有4、5萬人返台，目前政府有準備3個方法應對，首先是增加集中檢疫所、防疫旅宿；再來是錯開外籍移工、外國留學生來台時間，要求他們避開春節期間，提早或延後來台；最後是提出不同的檢疫方案，供國人返台時選擇，包括14+7、10+4+7、7+7+7等。

蘇貞昌表示，提前宣布春節返台檢疫方案，目的是讓打算返國的民眾提早訂機票和房間，另外根據指揮中心報告，目前檢驗量能已經提升，足夠迎接國人入境篩檢。

▲蘇貞昌赴立法院施政總質詢，提到若有民眾居家檢疫外出染疫，應處罰並自行負擔醫藥費。（圖／記者屠惠剛攝）

賴惠員追問，如果有民眾在居家檢疫期間違規外出，又染疫變成「防疫破口」，醫療費應該自行負擔，而非全民負擔？對此，蘇貞昌回應，如果是這種情況，違規者要自行負擔醫藥費並受罰，因為政府若幫違規者負擔，等同是全民買單，這不合理，也不該如此。

根據中央流行疫情指揮中心11說明，「7+7+7」方案是指頭7天自費在集中檢疫鎖或防疫旅館檢疫，次個7天返家居家檢疫，最後7天則自主健康管理；「10+4+7」也是以此類推，但前10天是在防疫旅館，僅三個階段時間長短不同。至於「14+7」，也是頭14天在防疫旅館，但沒有居家檢疫，最後7天是自主健康管理。

指揮中心指出，若入境者已打2劑疫苗並滿14天，可選擇「7+7+7」方案。否則將視能否「1人1室居家檢疫」，提供「10+4+7」或「14+0+7」方案；若沒有同住家人、可以1人1室居家檢疫或在台同住家人皆打2劑疫苗並滿14天者，可選擇「10+4+7」；若以上皆非，則只能選擇「14+0+7」方案。

▼春節返鄉選項；點圖可放大。（圖／指揮中心）

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