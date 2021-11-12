染疫兒丟包7旬病母！　她「慘困家中餓2天」負傷爬出門自救

▲兒子染疫住院，7旬母餓2天爬出家門求救。（圖／翻攝自Facebook／Shee En Lim）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名7旬老婦在兒子確診新冠被送入院後，竟因行動不便受困家中，多日斷水斷糧。飢腸轆轆的老婦5日餓得受不了，只好負傷爬出屋外，向鄰居求助，還好友鄰與當地議員及時伸出援手，才讓老婦不至於獨自餓死家中。

綜合當地媒體報導，這名華裔老婦因為年邁生病、腿腳不便，一直以來都與失業的兒子相依為命。不過由於兒子數日前突然確診，被緊急送到醫院接受治療，導致失去依靠的老婦只能獨自在家，三餐沒有著落。

老婦餓了2天後實在受不了了，於是她強忍腿腳的疼痛，吃力地爬出屋外，向隔壁的馬來鄰居求助。鄰居將老婦扶到椅子上休息後，一直試圖釐清該如何幫助老婦，不過由於她不諳馬來文，因此鄰居只能透過她手中的名片，與可能可以為老婦提供援助的人聯絡。

撥通電話後，鄰居發現原來這是當地議員林師恩的聯絡方式。數個月前，林師恩曾為這名窮苦的老婦提供生活物資，並安排醫生為老婦清理右腳的傷口，因此老婦在危機中只能碰運氣再次向林師恩求助。

林師證實，他與團隊一直都有注意到老婦的家庭狀況，但這次由於兒子住院得十分突然，才導致憾事發生。他們趕緊為老婦買來便當後，也安排附近的一家咖啡廳負責她未來一周的三餐，暫時解決了老婦的燃眉之急。

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