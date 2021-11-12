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金正恩爆處決姑丈的清純小三　強抓當紅女優！大咖藝人全被消失

▲▼北韓高官在金正恩獨特的領導思維下，頻頻進行大換血。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 金正恩傳出清算大批當紅演藝人員。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩不時傳出處決下屬、肅清官員，就連在政界地位極高的姑丈張成澤也不放過，更加鞏固金正恩的殘暴形象。近來又有脫北者爆料，金正恩清算一大批當紅演藝人員，不僅強行抓走外型甜美的女演員，其中有些甚至已被處死，包括張成澤的正妹情婦，而這些死在砲口下的藝人生前出演的作品也跟著被禁。

脫北者出身的南韓《東亞日報》記者朱成夏指出，北韓的名人一夜之間人間蒸發是很常有的事，不只是高層官員和有錢人，當紅藝人也不例外。每每有大咖藝人突然消失，人們受到的衝擊不小，不免引起討論，但官方沒有說明任何原因，導致流言滿天飛。

▲▼ 據傳北韓肅清許多大咖藝人。（圖／翻攝自YouTube／주성하TV）

▲ 「109常務」的清單列出一長串被禁的電影、戲劇和音樂。（圖／翻攝自YouTube／주성하TV）

朱成夏先前在自己經營的YouTube頻道上公開一份獨家取得的北韓機密文件，可見北韓國內影視作品受到的嚴重打擊。這份文件由名為「109常務」的組織所編列，該組織在前領導人金正日的命令下於2004年成立，專門掃蕩非法影像，在全國各地都有據點，會挨家挨戶檢查民眾欣賞的戲劇、電影和音樂，可說是北韓人最恐懼的機關。

文件中可見，影視作品中若出現可用來聽廣播、看電視和上網的手機或有三星標誌的手機就會被禁。朱成夏指出，就連許多過去被視為北韓之光的國片也出現在清單上，「這就代表曾經參演這些電影的演員已經身亡」，而這份文件洋洋灑灑列出一長串作品，「無法想像到底有多少演員死去。」

▲▼ 據傳北韓肅清許多大咖藝人。（圖／翻攝自YouTube／주성하TV）

▲ 據傳為張成澤小三的金惠京。（圖／翻攝自YouTube／주성하TV）

朱成夏提到，其中一部被禁作品的女主角金惠京（音譯）正是金正恩姑丈張成澤的情婦，據傳二人還生下小孩，只因外型貌美而飽受高官玩弄，40歲出頭不幸身亡。另一部被禁的電影足足拍了6集，金正日生前也讚不絕口，男主角崔雄哲（音譯）卻傳出因與張成澤的姪女結婚而死，電影也列入禁看清單。

▲▼ 據傳北韓肅清許多大咖藝人。（圖／翻攝自YouTube／주성하TV）

▲ 右為北韓演員朴美香。（圖／翻攝自YouTube／주성하TV）

北韓國片《一名女學生的日記》由金正日親自監督劇本與拍攝，上映後甚至下令全國上下都必須觀看，如今卻也出現在清單上，主因是女主角朴美香（音譯）遭到肅清。她是前勞動黨財政經濟部長朴南基（音譯）的親戚，據傳在朴南基因貨幣改革失敗遭槍決以後，朴美香也被連坐處決。

朱成夏強調，影片中提及的作品不過是整份文件的小小一部份，令他不禁懷疑，「若除去這些作品，北韓還有電影和電視劇可看嗎？」不過《每日北韓》日本版總編輯高英起則表示，無法得知這些演員是否真的被處決，只能說他們都在金正恩統治時期被埋沒在黑暗中。

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