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南韓注射型新冠抗體藥傳捷報！歐盟「建議批准使用」　可防重症

▲▼南韓藥廠賽特瑞恩研發新冠抗體治療藥物CT-P59。（圖／達志影像）

▲南韓藥廠賽特瑞恩研發新冠抗體治療藥物「Regkirona」CT-P59。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內生技藥廠賽特瑞恩所研發的新冠病毒抗體治療藥物「Regkirona」（렉키로나，編碼為CT-P59）繼今年9月正式通過該國食藥處正式品項許可後，日前再度傳來捷報，歐洲藥品管理局（以下稱EMA）旗下的人體用藥委員會（以下稱CHMP）建議批准使用，預估未來1至2個月內可正式通過歐盟核准使用。

根據《韓聯社》報導，CHMP於當地時間11日首度建議批准使用2款新冠病毒抗體治療藥物，包括南韓生技藥廠賽特瑞恩所研發的Regkirona，以及美國雷傑納隆藥廠（再生元製藥，Regeneron Pharmaceuticals）所研發的Ronapreve，這2款藥物若最終通過歐盟批准使用，將優先投入疫情急速擴散的歐洲國家使用，而Regkirona也將成為南韓國內第1個獲歐盟批准使用的國產新冠抗體新型藥物。

生技製藥業者們透露，一旦藥品獲得CHMP建議批准使用，其實就代表著未來歐盟將會正式通過批准使用。Regkirona為靜脈注射型藥物，適用該款藥物的對象為無需供應氧氣、卻有著高度機率病情惡化至重症的18歲以上患者，建議使用方法為將該款藥物注射進靜脈約60分鐘。

至於美國雷傑納隆藥廠所研發的Ronapreve，CHMP則建議批准使用於感染新冠肺炎、且有高風險惡化至重症的12歲以上青少年與成人（體重至少40公斤以上），CHMP還建議該款藥物可用於預防12歲以上民眾感染新冠肺炎。

報導指出，南韓的賽特瑞恩與美國的其實早就於今年10月初向EMA提出上市許可申請（MAA），而EMA則表示最晚2個月以內發表最終意見。

據悉，被視為南韓「國產1號」的新冠抗體治療藥物Regkirona已於今年7、8月分別通過印尼與巴西食藥當局的緊急批准使用，而在南韓當局於9月通過後，目前南韓國內已有127間醫療院所、共計2萬1366名患者使用該款藥物；而業者更透露，目前正加快速度研發同款藥物的「吸入型」藥物，透過支氣管黏膜項體內傳遞抗體，可用於居家治療，目前澳洲正進行臨床實驗。

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