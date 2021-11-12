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美國麻省理工學院等知名大學驚傳炸彈威脅　緊急疏散師生

▲▼ 紐約大學接獲炸彈威脅，緊急疏散建築物內人員。（圖／翻攝自Twitter） 

▲ 紐約大學接獲炸彈威脅，緊急疏散建築物內人員。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大學校園近來接連傳出炸彈威脅，紐約大學（NYU）、麻省理工學院（MIT）及南加州大學（USC）也在當地時間11日接獲炸彈恐嚇，校方緊急進行疏散。目前其中二所學校經過警方搜索，已證實沒有實質威脅。

紐約大學於當地時間11日晚間約7時20分接獲通報指出，校園內有三處被放置炸彈，包括史登商學院、神經學中心及希伯來協和學院，建築物內所有人員都在警方指揮下撤離，稍早又有一棟大樓緊急疏散，執法部門正進行搜索。網友上傳的照片中可見，許多學生被迫離開建築，擠在大樓外的道路上。

麻省理工學院於當地時間11日傍晚6時30分左右傳出一棟大樓被放置炸彈，展開疏散。劍橋市警方隨後證實已接獲通報，正與麻省理工校警及職員合作，調查透過電話接獲的恐嚇消息，經過逾一小時的徹底檢查，沒有發現任何威脅。

南加大也在11日晚間表示，校園內有三棟建築因炸彈威脅而進行疏散，洛杉磯警察局（LAPD）及南加大公共安全部（DPS）搜索後證明，上述地點都是安全的，已經重新開放並恢復正常運作。

此前，耶魯大學5日收到炸彈威脅，俄亥俄州多所大學6日也接獲恐嚇訊息，康乃爾大學、哥倫比亞大學及布朗大學3所常春藤聯盟名校都在7日因炸彈威脅向全校師生發出警報，經搜索後皆未發現炸彈。

►美國多所大學接獲炸彈威脅！　3所常春藤名校緊急疏散師生

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