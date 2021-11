染新冠失去味覺！她1年多後「按摩治背痛」　驚呼：恢復了

▲德州休士頓一名婦女認為,自己是靠著背部按摩恢復味覺。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/編譯

美國德州休士頓婦女瑪莉安娜(Mariana Duque)感染新冠肺炎後,不幸失去味覺,未料時隔1年多,竟奇蹟似地恢復。她認為,按摩師(chiropractor)就是讓自己重拾味覺的關鍵。

瑪麗安娜原本已不期待再次品嚐食物滋味,就連醫師也放棄希望,「這真的令人非常沮喪,我還為此哭了好幾次。我不得打電話告訴他們,即使你們為我開了這麼多藥,還讓我作了電腦斷層掃描,一切都無濟於事。他們告訴我,他們沒有別的辦法了,只能等待。」後來,她接受母親建議,前往按摩治療背痛,竟改變了一切。

Houston-area woman claims back treatment helped her regain sense of taste after contracting COVID-19 https://t.co/xkc8gcrtUK