染新冠失去味覺！她1年多後「按摩治背痛」　驚呼：恢復了

▲德州休士頓一名婦女認為，自己是靠著背部按摩恢復味覺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／編譯

美國德州休士頓婦女瑪莉安娜（Mariana Duque）感染新冠肺炎後，不幸失去味覺，未料時隔1年多，竟奇蹟似地恢復。她認為，按摩師（chiropractor）就是讓自己重拾味覺的關鍵。

瑪麗安娜原本已不期待再次品嚐食物滋味，就連醫師也放棄希望，「這真的令人非常沮喪，我還為此哭了好幾次。我不得打電話告訴他們，即使你們為我開了這麼多藥，還讓我作了電腦斷層掃描，一切都無濟於事。他們告訴我，他們沒有別的辦法了，只能等待。」後來，她接受母親建議，前往按摩治療背痛，竟改變了一切。

Houston-area woman claims back treatment helped her regain sense of taste after contracting COVID-19 https://t.co/xkc8gcrtUK — Fox News (@FoxNews) November 11, 2021

《福斯新聞》報導，按摩師普萊斯（Ashley Price）表示，她至少看過十幾起類似病例，但也坦言起初沒想到「能夠看見那麼多患者恢復味覺及嗅覺」，並在那一剎那感動得喜極而泣。

普萊斯說，「神經系統控制了一切」，而按摩療程必須朝著頸部骨頭施以微妙力量，藉此影響腦幹、腦神經、腦內的味覺及嗅覺中樞等等，但是療程無法保證有效。

《內科醫學雜誌》今年稍早刊登的一篇研究指出，喪失嗅覺或味覺已經被列為新冠肺炎的感染症狀，來自歐洲各地的2500名患者中，約5%在半年後仍沒有恢復味覺及嗅覺。



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