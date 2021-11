美國多所大學接獲炸彈威脅！　3所常春藤名校緊急疏散師生

▲ 美國康乃爾大學校園。(圖/翻攝自YouTube/Cornell University)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國多所大學校園接連傳出炸彈威脅,康乃爾大學、哥倫比亞大學及布朗大學3所常春藤聯盟名校也在7日收到炸彈恐嚇。校方一度發出警報,要求所有師生離開建築物並遠離校園。

CornellALERT: Law enforcement has concluded search of the Ithaca campus; no credible threats were found. It is safe to resume all normal activities.

根據《今日美國》,位於紐約伊薩卡的康乃爾大學警方7日接到一通電話指出,有4棟大樓被放置炸彈,隨即封鎖校園中心。校方當晚7時30分解除警報,並在推特上說明,「執法部門已結束對伊薩卡校區的搜索,未發現任何可信威脅。」

UPDATE: Following an investigation, today’s bomb threats were deemed not credible by the NYPD and the campus buildings have been cleared for reoccupancy. We thank those individuals affected for their patience and cooperation in evacuating.