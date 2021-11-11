家產屢遭外界質疑　顏寬恒：有質疑有證據請直接提告

記者李忠憲／台中報導

才宣布代表國民黨參加台中市第二選區立委補選的顏寬恒，11日出席一場會勘。他面對外界諸多質疑表示，「抹黑栽贓網路攻擊選前就沒間斷，讓司法去判斷！」、「父親與自己風波若外界有質疑、有證據，請直接提告！」

▲顏寬恒對於家產疑雲，表示如果有質疑有證據請提告。（圖／記者李忠憲翻攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恒父子家產疑雲，近日屢遭外界質疑，顏今天上午與妹妹、台中市副議長顏莉敏，出席沙鹿區台灣大道會勘時，對此做出回應。

▲▼顏寬恒與妹妹顏莉敏到沙鹿會勘。（圖／記者李忠憲翻攝）

顏寬恒表示，不光在宣布參選之後，其實選前網路攻擊、抹黑栽贓就不曾間斷，這些事情都會讓司法去判斷。自己父親的這些風波，也都會交由司法去判斷；對於自己的部分，若外界有質疑、有證據，就請直接提告。

顏寬恒說，他在宣布參選後，地方上很多鄉親都為他加油，也十分關心本次選舉。他在行程上也都跟非選舉期間一樣在安排，昨天先去拍照片。包括競選文宣的主視覺，也都是在宣布參選後才開始著手準備，「不像對手有龐大的資源可以及早做準備」。接下來的選舉，一樣從地方出發，畢竟在這裡生活45年，在地需求會因為不同行政區有所差異。所以落選這些時間，他也都持續服務紮根。

他表示，希望未來當選的候選人，不管是誰能夠不忘初心，落選之後也持續檢討，讓他清楚哪裡需要再加強改進。

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