　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭顏寬恒準備下預算翻轉形象　周玉蔻譏：省省吧！小冬瓜底迪

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日頻砲打前立委顏清標、顏寬恒，猛攻顏家財產疑雲，據傳顏清標怒不可遏，顏寬恒則認為顏家不能再被小瞧，成宣布再戰台中第二選區立委因素之一。周玉蔻10日下午揭顏寬恒想藉在政論節目上下預算來翻轉形象，甚至要求質疑顏家的節目主持人封口（指周自己），讓她直呼，「省省吧！小冬瓜底迪，這幫公關公司有何能耐？」

在台灣基進前立委陳柏惟被罷免後，周玉蔻頻在自己的政論節目及臉書砲打顏家，除指控顏清標是神棍、綁架鎮瀾宮，要求他退位外，還揭顏清標欠6千萬卻10年不還，而顏寬恒則霸佔法拍屋當服務處。對於周玉蔻的連番進攻，顏清標9日隔空喊話，「這個主持人也在需要我的時候來到服務處，來到鎮瀾宮來拜拜，她是在拜假的嗎？連香都插不直，心怎麼會正？」顏清標也強調，顏家不畏戰、不懼戰。

但周玉蔻的猛攻已對顏家形象造成傷害，據悉顏清標怒不可遏，顏寬恒則認為顏家不能再被小瞧，成宣布再戰台中第二選區立委因素之一。

周玉蔻11日在臉書再揭，據政論節目界探子級人士透露，顏寬恒和他的團隊，準備用「下預算」的方式，在有「木」氣的新聞頻道政論財經節目上，拚形象翻轉，甚至攻擊批判質疑顏家的節目主持人求封口。

周玉蔻表示，「省省吧！小冬瓜 底迪，這幫公關公司有何能耐？只是編案子騙你的鈔票而已，沒用啦！兩顆臭雞蛋，臭了壞了就不能吃了，外面包上金鉑也還是臭的啊！更何況，那家新聞台的節目主持人，再怎麼見錢眼開，也沒辦法編造故事、假新聞替你顏少爺包裝啊！」

周玉蔻喊話，顏寬恒，急流勇退，猶未晚矣！媒體人黄揚明警告，顏家人會逐一身敗名裂的話，要聽進去。

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
瑪莎惡少砸頭給「這筆和解金」　同袍父氣炸：打隻狗都不只這錢
關鍵5-7天！男大生母心碎：才能確定兒能否存活
陳時中出手了！嗨唱片「日期錯置」：再傳法制組處理
LIVE／瑪莎惡少爸媽「下跪道歉」！　男大生母悲痛發聲
大咖男神搭北捷！「被拍野生照」曝光
脫罩嗨唱「與會人士」身分曝！　陳時中：只認識邀約人
快訊／脫罩嗨唱影片瘋傳！陳時中親回應了
首例「高端」突破性感染！30多歲女返台確診
快訊／春節檢疫「7+7」確定鬆綁！　入境規範出爐
快訊／把男大生打重傷！瑪莎3惡煞羈押禁見
快訊／46死「城中城」確定強拆！　陳其邁：改建公園
快訊／第14輪三大疫苗　AZ最新預約人數曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈智慧捲不適任爭議爆哭　街舞協會再控6罪狀

揭顏寬恒準備下預算翻轉形象　周玉蔻譏：省省吧！小冬瓜底迪

蘇貞昌2014喊公投綁大選…如今要脫鉤　黃國昌：不配稱民主進步

民進黨號召客家、原民、婦女三大族群　舉行25場公投說明會

朱立倫要綠營檢視蔡英文學歷　陳子瑜：懷疑他失去記憶了

藻礁公投若通過中火恐增燒500萬噸煤　顏寬恒：政府逼人民接受

陳椒華控中選會「散布國家級假訊息」　指核四公投理由書內容有誤

家產屢遭外界質疑　顏寬恒：有質疑有證據請直接提告

藍營猛攻陳時中脫口罩唱歌　王浩宇PO一張照嗆朱立倫：你們也一樣

春節檢疫改「7＋7」？　柯文哲批：整死人！旅館業、航班都要調整

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

沈智慧捲不適任爭議爆哭　街舞協會再控6罪狀

揭顏寬恒準備下預算翻轉形象　周玉蔻譏：省省吧！小冬瓜底迪

蘇貞昌2014喊公投綁大選…如今要脫鉤　黃國昌：不配稱民主進步

民進黨號召客家、原民、婦女三大族群　舉行25場公投說明會

朱立倫要綠營檢視蔡英文學歷　陳子瑜：懷疑他失去記憶了

藻礁公投若通過中火恐增燒500萬噸煤　顏寬恒：政府逼人民接受

陳椒華控中選會「散布國家級假訊息」　指核四公投理由書內容有誤

家產屢遭外界質疑　顏寬恒：有質疑有證據請直接提告

藍營猛攻陳時中脫口罩唱歌　王浩宇PO一張照嗆朱立倫：你們也一樣

春節檢疫改「7＋7」？　柯文哲批：整死人！旅館業、航班都要調整

張嘉伶／申入CPTPP卻設限阻礙　台灣不能成為自己的絆腳石

架住男大生任瑪莎惡少狂毆！宋母氣憤喊話2少：你們還有人性嗎？

爆名導幫「卡神」找臨演拍片　黃士修挨告反譏：她有多負面

嗨歌第2部影片流出！陳時中：當時已鬆綁、預告後續可能有更多影片

瑪莎惡少鐵板凳砸頭和解破局　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

無罩K歌疑有女陪侍　陳時中「否認招待所」：是一家餐廳

高市府全出！城中城改建公園再造將砸1億　原地主重配地價值暴增

迪倫對決張喜凱　運彩看好富邦贏樂天

賴薇如「長瀏海消失」被剪成妹妹頭！短髮新造型曝：一個人的精彩

基隆某中學爆400名學生「已打BNT第2劑」！莊人祥：應沒太大問題

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

快訊／被錄到脫口罩喝酒唱歌　陳時中「深夜緊急」回應

陳時中無罩喝酒高歌　身旁白衣男身分驚人

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

有片！陳時中唱歌喝酒影片瘋傳　她傻眼：給人吊兒啷噹的感覺

顏清標拍賣土地剛好被兒子買到　王定宇曝理財循環術

陳時中無罩高歌！游淑慧：違反自己的防疫規定

顏寬恒財產黑幕曝光　周玉蔻：大甲媽顯靈

陳時中脫罩飆歌片瘋傳　蔡易餘：假訊息來亂台、朱立倫勿當協力者

顏家唯一破口在烏日　動搖投票行為關鍵曝光

陳時中無罩喝酒高歌影片瘋傳　朱立倫：如果是國民黨早就下台了

在台中生活20年！林靜儀駁「空降說」：沒出生就準備從政

國台辦稱「台入APEC須符合一個中國」　外交部斥扭曲歷史

快訊／北市議會通過重新發放「重陽敬老金」　金額由市府自訂

藍營猛攻陳時中脫口罩唱歌　王浩宇PO一張照嗆朱立倫

更多熱門

相關新聞

藻礁公投通過中火恐增燒煤　顏寬恒開炮

藻礁公投通過中火恐增燒煤　顏寬恒開炮

外傳藻礁公投如果通過，中火燃煤要增加500萬噸，台中市第二選區國民黨立委補選參選人顏寬恒11日表示，為何政府都只能逼人民接受，而非讓人民選擇？為何執政後就都不一樣？承諾也不需遵守。台中人承受空污也不是人民所樂意的，必須再透過公投讓政府修正錯誤能源政策。

家產遭外界質疑　顏寬恒：有證據請直接提告

家產遭外界質疑　顏寬恒：有證據請直接提告

顏清標陸續償還銀行債務！欠款降至公告門檻之下　最新數字曝光

顏清標陸續償還銀行債務！欠款降至公告門檻之下　最新數字曝光

藍黨部主委請辭　陳亭妃：不滿朱立倫提名顏寬恒？

藍黨部主委請辭　陳亭妃：不滿朱立倫提名顏寬恒？

律師嘲顏寬恒「專業是里長」

律師嘲顏寬恒「專業是里長」

關鍵字：

周玉蔻顏清標補選顏寬恒中二選區

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

許維恩再婚！　KID首發聲給祝福

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

瑪莎拉蒂惡少擔任「行銷經理」　網友灌爆YT

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面