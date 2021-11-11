揭顏寬恒準備下預算翻轉形象　周玉蔻譏：省省吧！小冬瓜底迪

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日頻砲打前立委顏清標、顏寬恒，猛攻顏家財產疑雲，據傳顏清標怒不可遏，顏寬恒則認為顏家不能再被小瞧，成宣布再戰台中第二選區立委因素之一。周玉蔻10日下午揭顏寬恒想藉在政論節目上下預算來翻轉形象，甚至要求質疑顏家的節目主持人封口（指周自己），讓她直呼，「省省吧！小冬瓜底迪，這幫公關公司有何能耐？」

在台灣基進前立委陳柏惟被罷免後，周玉蔻頻在自己的政論節目及臉書砲打顏家，除指控顏清標是神棍、綁架鎮瀾宮，要求他退位外，還揭顏清標欠6千萬卻10年不還，而顏寬恒則霸佔法拍屋當服務處。對於周玉蔻的連番進攻，顏清標9日隔空喊話，「這個主持人也在需要我的時候來到服務處，來到鎮瀾宮來拜拜，她是在拜假的嗎？連香都插不直，心怎麼會正？」顏清標也強調，顏家不畏戰、不懼戰。

但周玉蔻的猛攻已對顏家形象造成傷害，據悉顏清標怒不可遏，顏寬恒則認為顏家不能再被小瞧，成宣布再戰台中第二選區立委因素之一。

周玉蔻11日在臉書再揭，據政論節目界探子級人士透露，顏寬恒和他的團隊，準備用「下預算」的方式，在有「木」氣的新聞頻道政論財經節目上，拚形象翻轉，甚至攻擊批判質疑顏家的節目主持人求封口。

周玉蔻表示，「省省吧！小冬瓜 底迪，這幫公關公司有何能耐？只是編案子騙你的鈔票而已，沒用啦！兩顆臭雞蛋，臭了壞了就不能吃了，外面包上金鉑也還是臭的啊！更何況，那家新聞台的節目主持人，再怎麼見錢眼開，也沒辦法編造故事、假新聞替你顏少爺包裝啊！」

周玉蔻喊話，顏寬恒，急流勇退，猶未晚矣！媒體人黄揚明警告，顏家人會逐一身敗名裂的話，要聽進去。