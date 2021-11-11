李應元辭世昔日戰友陷哀戚　管碧玲：相信依然笑聲爽朗走天堂路

▲前駐泰大使李應元。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

駐泰國前代表李應元11日傍晚病逝，享壽68歲，民進黨陷入哀戚。民進黨立委管碧玲透過臉書表達不捨道，「相信你依然是帶著瀟灑爽朗的笑聲，走你的天堂之路」；曾擔任李應元下屬的政治評論員張銘祐也表示，李應元是好長官，「他從早期美國獨盟遷台就是一個傳奇人物，行事謙卑充滿俠氣」。

管碧玲今晚表示，她像親人離開一樣傷痛，什麼都無法訴說，只是相信，李應元依然是帶著瀟灑爽朗的笑聲，走他的天堂之路，「你會反過來安慰大家，用最慣有的一聲笑，然後說：『莫要緊。』」

張銘祐則談及，2007年，他在長工辦公室社團部任職，當時正逢將總統大選，直屬長官就是李應元，「他是個好長官。當跑行程的時候，總是第一個關心下屬有沒有飯吃，甚至將自己的便當先給下屬吃，那一幕讓我非常感動；當然後來沒有一起工作，但是遇到的時候他總是會叫住我，討論時政。」

張銘祐表示，李應元從早期美國獨盟遷台就是一個傳奇人物，行事謙卑充滿俠氣，如今他離開，令人感傷。

其他人也看了這些新聞...

►李應元從政活躍30載 為環保議題3度賭上烏紗帽

►李應元襄助柯文哲 合力終結國民黨16年首都執政

►李應元「綠營超級工具人」 總是笑臉迎人、身段軟從不生氣抱怨