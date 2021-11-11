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曾奪高爾夫亞軍！瑪莎惡少爸曝「兒悲慘史」：我們家特色講義氣

▲▼瑪莎拉蒂張姓惡少父親。（圖／記者唐詠絮攝）

▲瑪莎拉蒂張姓惡少父親受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

台中市18歲宋姓男大生7日凌晨與一台瑪莎拉蒂發生擦撞，不料，他竟遭李男、張男、陳男拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房觀察中。張父上午代子謝罪，下午受訪時透露，兒子小時候曾遭霸凌，因此養成運動練身體的習慣，「其實我們家的特色就是講義氣、守承諾，可能在某些地方這樣的風格不一定是對的」。

據悉，張男小時候都是由父親載上下學，與家人相處融洽，張父身兼母職，對他相對嚴格。張男在父母離異後跟著母親，高中畢業後先服兵役，再到日本讀書，回國後在公司內擔任員工，但因為他沒有辦法按照公司時間上下班，遭張父解職，目前偶爾跑跑公司業務，張父看他拉業務有成，只發給獎金6千元，目前沒有其他工作。

張父透露，兒子從小就非常喜歡跟他一起打高爾夫球，國二時還曾到香港參加比賽，當時還因拿到第二名躲到牆角哭泣，另一個興趣就是玩車，以前兒子有輛二手車也是被A到，但當時他說沒關係，也原諒對方，這次卻將對方打傷，認為兒子會失控是跟有喝酒有關。

▲▼瑪莎拉蒂惡少母親出面下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲瑪莎拉蒂惡少父母11日下午出面下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

張父指出，張男從小因為長得嬰兒肥，被其他人取綽號，就讀國小時也被霸凌，所以他後來努力練身體，養成運動的習慣，高中就讀體育班，擔任高爾夫球校隊的隊長。

張父稱，「其實我們家的特色就是講義氣、守承諾，可能在某些地方這樣的風格不一定是對的」，兒子以前不會很叛逆，比較像朋友。

他提到，當初兒子要買瑪莎拉蒂的時候有跟他講，他有出言阻止，但兒子說不貴，也是兒子的夢想，他心想，「跟我們時代不一樣了，也是要尊重他，讓他自己學習去負責，才知道生活是怎麼樣」，便告訴兒子「雖然很便宜，是中古車，但你要自己存」，牽車至今約有一年了。

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